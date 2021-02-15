Afyonkarahisar’da korkunç olay! Baba ile kızı yanmaktan son anda kurtuldu!





"ARAÇ PATLADI"

Olayla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan sürücü Kılınç, canlarını son adan kurtardıklarını ifade ederek, "Tünelin girişinde bir ses duydum, tam ortaya geldiğimde önümdeki araç durdu, ben de durdum sonra biz çıktık. Hemen araç patladı. Arabada ben ve kızım vardı. Biz de bir şey yok son anda kurtulduk" dedi. Olayın ardından tünelde bir süre araç trafiği dururken yaklaşık 20 dakika sonra ise ulaşıma tek yönlü olarak izin verildi.

Polis tarafından olayla ilgili inceleme başlatılırken, yoldan geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu ile çekilen görüntülerde ise tünelden çıkan yoğun duman, yaşanan yangının büyüklüğünü gözler önüne serdi.