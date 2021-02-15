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için bekleyiş sürüyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Bakanlar Kurulu’nun Türkiye’deki kritik konuları gündeme aldığı Kabine Toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında belirli tarihlerde toplanıyor. Özellikle de koronavirüs salgını sürecinde kısıtlama, normalleşme gibi birçok kararın alındığı toplantı, vakalarda yaşanan düşüşle beraber milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Bu noktada “Bu hafta ne zaman, hangi gün?” soruları yanıt arıyor. Kabine Toplantısı genel olarak hafta başında gerçekleştiriliyor.

Giriş Tarihi: 15.2.2021 15:27 Son Güncelleme: 15.2.2021 15:27 ABONE OL
Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı için milyonların meraklı bekleyişi sürüyor. Özellikle de koronavirüs salgını sürecinde kısıtlama kararlarının verildiği bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması milyonları ekran başına kilitlerken yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen toplantıda kısıtlamaların gevşetilmesi kararları beklentiler arasında yer alıyor. "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" sorusu gün içerisinde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde kritik konuların yer alması beklenirken Kabine Toplantısı'nın tarihi ise henüz açıklanmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Bakan Koca, son olarak gerçekleşen Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada il bazlı olarak kısıtlamalarda gevşemeye gidilebileceği sinyallerini vermişti. Bu kapsamda özellikle hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik kararının verilip verilmeyeceği konusunda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.

KABİNE TOPLANTISI HANGİ GÜN?

Henüz toplantının tarihi hakkında bir bilgi bulunmuyor.

GEÇEN HAFTA KABİNE TOPLANTISININ SONUÇLARI

Geçen hafta eğitim öğretime yönelik Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kısıtlamalara değindi. Erdoğan, toplantıda yeni tip korona virüs (COVID-19) salgınıyla ilgili değerlendirmeleri ayrıntılı bir şekilde yaptıklarını belirtti.

Açıklamalarında "Köy okullarında 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlamasını kararlaştırdık" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta? Kritik Kabine Toplantısı tarihi bekleniyor!

Erdoğan, köy okullarının 15 Şubat'ta eğitim öğretimin başlayacağını belirterek, "8 ve 12. sınıflar ile ilkokul ve özel eğitim okullarındaki eğitim-öğretimin 1 Mart'ta başlaması için hazırlıklara başlanacak. Okulların açıldığı köylerde vaka artışı yaşanması halinde eğitim öğretime yeniden ara verilebilecek." dedi.

"Vaka sayılarındaki iyileşmeye paralel olarak 1 Mart'tan itibaren il bazında eğitim öğretimin kademeli başlaması için çalışmalar yürütülecek. Vakaların belirli sayısının altına düşmesiyle esnafımıza yönelik kısıtlamaların kademeli gevşetilmesi takvimini başlatmayı planlıyoruz" açıklamasında bulundu.

HANGİ DEĞİŞİKLİKLER BEKLENİYOR?

- Salgının seyrine bağlı olarak, kuralların değiştirilmesine ilişkin seçenekler tartışılıyor.

- Öncelikli olarak sokağa çıkma yasağına ilişkin saatlerin daraltılabileceği konuşuluyor. Cumartesi-pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamalarının gündüz için kaldırılması da yeni planlamada söz konusu olabilecek.

- Hafta içi kısıtlamalarının saatlerinin de 21.00'den 23.00'e çekilebileceği belirtiliyor.

- Bir süre sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde, normal hasta kabul edilebileceği, ertelenen ameliyatlar ve tedavilere de yeniden başlanabileceği ifade ediliyor.

- Mart ayından itibaren okulların ikinci yarı yılında yüz yüze eğitime geçmesi de tartışılan konular arasında.

- Lokanta ve kafelerin belli kurallarla açılabileceği, buralara HES koduyla girilmesine ilişkin yeni düzenlemeler yapılabileceği öne sürülüyor.

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Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?
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