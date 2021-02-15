Bakanlar Kurulu Kabine Toplantısı için bekleyiş sürüyor! Bu hafta Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün yapılacak?

Kabine Toplantısı için milyonların meraklı bekleyişi sürüyor. Özellikle de koronavirüs salgını sürecinde kısıtlama kararlarının verildiği bu toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın halka sesleniş konuşması milyonları ekran başına kilitlerken yakın zamanda gerçekleşmesi beklenen toplantıda kısıtlamaların gevşetilmesi kararları beklentiler arasında yer alıyor. "Kabine Toplantısı ne zaman, hangi gün?" sorusu gün içerisinde binlerce kişi tarafından araştırılıyor. Bakanlar Kurulu'nun gündeminde kritik konuların yer alması beklenirken Kabine Toplantısı'nın tarihi ise henüz açıklanmadı.

KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN HANGİ GÜN?

Bakan Koca, son olarak gerçekleşen Bilim Kurulu sonrası yaptığı açıklamada il bazlı olarak kısıtlamalarda gevşemeye gidilebileceği sinyallerini vermişti. Bu kapsamda özellikle hafta sonu ve hafta içi uygulanan sokağa çıkma yasağı saatlerinde değişiklik kararının verilip verilmeyeceği konusunda gözler Kabine Toplantısı'na çevrildi.