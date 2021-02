DASKUT soğuk kış gününde can dostlara sıcak ellerini uzattı

Çeşitli nedenlerle kırsal alanlara bırakılan can dostlar, bu soğuk kış günlerinde unutulmuyor. Başta Hastaneler olmak üzere artan yemekler ve hayırseverler tarafından bağışlanan yiyecekler ve mamalar bu can dostlara veriliyor. DASKUT (Doğal Afet ve Sağlık Arama Kurtarma Derneği) Genel Başkanı Tuncay Meriçli bu can dostların Allah'ın sessiz kulları olduğunu belirterek; "Yaşanabilecek doğal bir afette gönüllü olarak aram ve kurtarma derneğimiz, sosyal faaliyetler ile de bu güzel vatanımıza hizmet etmek için aralıksız çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Birlik ve beraberlik anlayışı ile yardıma ihtiyacı olanlara uzanan bir dost eli olma misyonumuz ile çeşitli sosyal faaliyetlerde bulunuyoruz." şeklinde konuştu.

CAN DOSTLARA DOST ELİ

Soğuk kış günün de de can dostlarına dost eli uzattıklarını belirten Meriçli; "Bünyemizde bulunan Bursa DASKUT Anımal Hayvan Koruma Timi ekiplerimiz bu soğuk havalarda da çeşitli nedenlerle kırsallara bırakılan can dostlarımızı unutmadılar. Kar yağışı nedeniyle kırsal alanlarda kar kalınlığı yer yer 25-30 cm'yi buluyor. Terk edilen hayvanlar açlığın yanı sıra kötü hava şartları ile de mücadele ediyorlar. Bazıları maalesef yaşamlarını yitiriyorlar. Emniyet güçlerimiz, Hayvan severlerin yanı sıra DASKUT olarak onların aç kalmamaları için hastanelerden aldığımız yemek artıkları, çeşitli esnaflarımızdan aldığımız yiyecekler ile hayırseverlerimizin bağışladıkları mamaları ekiplerimiz kırsal alanlara bıraktılar. Sadece yiyecek bırakmıyoruz, özellikle yavru hayvanların barınabilecekleri yuvaları da çeşitli bölgelere bırakıyoruz. Bu Hayvanlar Cenabı Allah'ın sessiz kulları, herkesin elinden geldiği kadar bu hayvanlara sahip çıkmaları gerekir, bu aynı zaman da bir insanlık görevi." dedi.

ARAMA KURTARMA YANINDA HAYIR İŞLERİ DE GÖREVİMİZ

Meriçli, sadece arama kurtarma çalışmaları yapmadıklarını, aynı zamanda sokak hayvanlarını besleme, muhtaç kişilere dost eli uzattıklarını, giyecek, yiyecek ve diğer ayni- nakdi yardımlara aracı olduklarını belirtti.