Hamam böceğinden kurtulma yolları - Hamam böceği nasıl gider?

Hamam böcekleri, bir alana yerleştiklerinde birçok farklı tipte eşyaya zarar verebilmektedir. Bu eşyalar evin demirbaşları, duvar kağıtları, kitaplar ve elektronik eşyalardır. Bu eşyaların dışında evdeki mobilyalar da hamam böceklerinin gazabından payına düşeni almaktadır. Hamam böcekleri patojen salgılayarak ev aletlerine ve yüzeylere de zarar verir.

HAMAM BÖCEĞİ NASIL YOK EDİLİR?

Hamam böcekleri bir alana bir kez yerleşirse onlardan kurtulmak oldukça güç olacaktır. Kötü bir kokuya sahip olan ve patojen salınımı sebebiyle insan sağlığını etkileyen bu canlılar çok kısa sürede yüksek miktarda üreyebilirler. Bu yüzden bazı yöntemler kullanarak hamam böceklerinin yok edilmesi gerekmektedir. Hamam böceklerinden kurtulmanın bazı yöntemleri vardır. Hamam böceklerinden kurtulma yöntemleri şunlardır;

Bütün ev dip köşe temizlenmeli, özellikle tesisat borularının uçları kapatılmalı ve evdeki tüm yemekler saklanmalıdır. Yani hamam böcekleri aç bırakılmalıdır.

Hamam böceklerini öldürebilecek bazı yemler vardır farklı türlerde hamam böceği yemi kullanılmalı bu sayede hamam böceklerinin yok edilme oranı arttırılmalıdır.

Böcek öldürücü sprey, sabunlu su, konsantre sıvı, çamaşır suyu ve profesyonel haşere öldürücüler kullanılmalıdır. Bu madde de çamaşır suyu hamam böceğini öldürür mü sorusuna yanıt olacaktır.

Özel haşere tuzakları kullanılabilir.

HAMAM BÖCEĞİNDEN KURTULMA YOLLARI

Hamam böcekleri kurtulması zor ve oldukça sorunlu olabilen haşerelerdir. Bu durum da insanlarda hamam böceği nasıl gider sorusunu akla getirmektedir. Hamam böcekleri birçok farklı yöntemle yok edilebilmektedir. Lakin bu yöntemlerin en etkilisi ve en çok tercih edilenleri hamam böcekleri için özel üretilen yemler veya ilaçlardır. Bu kimyasallar hamam böceklerinden daha kısa sürede kurtulmayı kolaylaştırır.

Bir yandan da unutmamak gereken bir şey vardır ki, hamam böcekleri kısa sürede bolca üreyebilmekte ve çok ekstrem koşullarda yaşamlarını sürdürebilmektedir. Bu sebeple hamam böceklerinden kurtulduktan sonra da hamam böceklerinin bulunduğu alan steril ve temiz kalmalıdır. Bu alanda düzenli olarak detaylı temizlik yapılmalı, hamam böceklerinin görüldüğü yerlerde yemek bırakılmamalıdır. Eğer bu yöntemlerden sonra bile hamam böcekleri görülmeye devam ediyorsa profesyonel ilaçlama firmalarından yardım alınması daha iyi olacaktır.

EVDEKİ HAMAM BÖCEĞİ YUVASI NASIL BULUNUR?

Hamam böcekleri insan sağlığını ciddi sıkıntılara sokabilir ve kısa bir sürede sayıları oldukça artabilir. Eğer evinizde hamam böceği sorunu yaşıyorsanız ve hamam böceklerinin nerede saklandığını merak ediyorsanız öncelikle köşeleri kontrol etmelisiniz.

Eğer evinizde akıtan musluk, sızıntı yapan boru veya duvar çatlakları varsa hamam böceklerinin buraları mesken tutmuş olma ihtimali oldukça yüksektir. Hamam böceklerinin yuvasını bulmak için dikkatli bir inceleme yapmak oldukça önemlidir çünkü hamam böcekleri yumurtalarını genelde sıcak ve kuytu yerlerde bırakmaktadırlar.

Bunların yanında pencere ve kapı pervazları, nemli bölgeler, boşluklu alanlar, çürümeye yüz tutmuş veya çürümüş tezgahlar, süpürgelik kenarları gibi bölgeler de hamam böceklerinin yuva yaptığı alanlardır. Hamam böcekleri nemli ve karanlık ortamları çok sevdiği için bu alanlar düzenli olarak kontrol edilmelidir.

GİDERDEN GELEN HAMAM BÖCEĞİNİ YOK ETMEK

Hamam böcekleri bulabildikleri bütün besinler ve atıklarla beslenebildikleri için oldukça pis olarak tanımlanan canlılardır. Hamam böceklerinin büyük bir kısmı giderden gelmekte ve insan sağlığını tehdit etmektedir. Ortama girebilecekleri farklı yerler de olabilir ancak giderden gelen hamam böceklerini yok etmek için böcek ilacı kullanılsa bile bu kısa süreli bir çözüm olacaktır. Binlerce yumurta bırakan hamam böceklerini yok etmek için giderlerin giriş noktalarını engellemek ve bölgenin kapsamlı bir şekilde ilaçlanmasıyla böceklerin tamamen yok edilmesini sağlamak şarttır.