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Hedeflerinde yaşlılar var! 'Sayacınızın değişmesi gerekiyor' dediler! Paraları alıp kaçtılar!

Kapı kapı dolaşan dolandırıcılar “Elektrik sayaçlarınızın değişmesi gerekiyor. Aksi halde elektriğiniz kesilecek” dedikleri mağdurlardan bin lira ile üç bin lira arasında paralar topladı. Polis, özellikle yaşlıları hedef seçen ve çok sayıda kişiyi mağdur eden dolandırıcıların peşine düştü.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.2.2021 22:54 ABONE OL
Hedeflerinde yaşlılar var! 'Sayacınızın değişmesi gerekiyor' dediler! Paraları alıp kaçtılar!

Özellikle yaşlıları hedef alan dolandırıcılar şimdi de elektrikçi rolüne bürünerek vatandaşları dolandırdı.

"ÖDEME YAPMALISINIZ..."

İddialara göre; kapı kapı dolaşan dolandırıcılar "Elektrik sayaçlarınızın değişmesi gerekiyor. Ödeme yapmalısınız. Getirip yeni sayaçları takacağız. Aksi halde elektriğiniz kesilecek" dedikleri mağdurlardan bin lira ile üç bin lira arasında paralar topladı. İddialara göre; özellikle yaşlıları hedef seçen dolandırıcılar çok sayıda kişiyi aynı yöntemle mağdur etti.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Soruşturma açan İstanbul Polisi; dolandırıcıları yakalamak için çalışma başlattı. Dolandırıcılara karşı dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan polisler, vatandaşlara "Benzer durumlarda kesinlikle kapıda ödeme yapmayın ve hemen ihbar hattını arayıp emniyet birimlerine bilgi verin" uyarısında bulunuyor.

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Hedeflerinde yaşlılar var! 'Sayacınızın değişmesi gerekiyor' dediler! Paraları alıp kaçtılar!
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