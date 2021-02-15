Haberler Yaşam Haberleri Hedeflerinde yaşlılar var! 'Sayacınızın değişmesi gerekiyor' dediler! Paraları alıp kaçtılar!

Hedeflerinde yaşlılar var! 'Sayacınızın değişmesi gerekiyor' dediler! Paraları alıp kaçtılar! Kapı kapı dolaşan dolandırıcılar “Elektrik sayaçlarınızın değişmesi gerekiyor. Aksi halde elektriğiniz kesilecek” dedikleri mağdurlardan bin lira ile üç bin lira arasında paralar topladı. Polis, özellikle yaşlıları hedef seçen ve çok sayıda kişiyi mağdur eden dolandırıcıların peşine düştü.