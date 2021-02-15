İkindi Namazı Ne Zamana Kadar Kılınır? İkindi Namazı Vakti Saat Kaçta Biter?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz, en mühim ibadetlerin başında yer alır. Dinin en temel direği olarak da adlandırılır. Günlük kılınan beş vakit namaz içerisinde ikindi namazı da bulunur. Günün üçüncü kılınan namazıdır ve sekiz rekâttan oluşur. Evde ya da cemaatle camide kılınabilir. İkindi namazı ne zamana kadar kılınır sorusu da bu noktada en çok araştırılan konulardan birisidir. Camide cemaatle bu namazı eda etmek isteyenler ezan saatinde camide olması gerekirken, evde kılacaklar için ise süre daha geniştir. İkindi namazı ne zamana kadar kılınır sorusunun cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

İKİNDİ NAMAZI NE ZAMANA KADAR KILINIR?

Beş vakit farz namazlardan birisi de ikindi namazıdır. Öğle namazının ardından gelen ikindi namazı, ikindi ezanının okunmasının ardından evde ya da camide cemaat ile birlikte kılınabilir. Cemaatle kılınması daha faziletlidir. İkindi namazını camide eda etmek isteyenler ezan saatinde ya da öncesinde camide bulunması gerekir. Ezan bitiminin ardından öncelikle sünnet ayrı olarak kılınır. Sünnetin ardından ise imam ikindi namazının dört rekât olan farzını kıldırır.

İkindi namazını evde kılacak kişilerden birçoğu ikindi namazı ne zamana kadar sorusunun yanıtına cevap aramaktadır. Namazını vaktinde kılmak isteyenler ikindi namazının son vakti konusunda detaylara aşağıdan ulaşabilir.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan bir hadise göre ikindi namazının ne zamana kadar kılınabileceği belirtilmiştir.

İşte o hadis;

İkindi namazının son vakti güneşin batışından hemen öncedir. Ancak mazeret yoksa bu ana kadar geciktirmemek gerekir. Hz. Peygamber (s.a.s.), ikindi namazını güneş sararıncaya kadar geciktirip sonra da baştan savma bir şekilde aceleyle kılmayı, münafıkların namazı olarak nitelemiştir (Bkz. Ebû Dâvûd, Salât, 5).

Şâfiî mezhebine göre ikindi namazının vakti, kendi içinde "fâziletli", "ihtiyârî", "kerâhetsiz cevâz", "kerâhetli cevâz" ve "özür" olmak üzere beşe ayrılır. Her şeyin gölgesinin bir buçuk katına çıktığı zamana kadar fazilet, iki misline çıktığı zamana kadar ihtiyarî vakittir. Bir özür yok iken bu ihtiyarî vakti geçirmek caiz değildir. Mekruh vakit ise, bundan sonra güneşin batmasına kadar olan vakittir. Güneşin batışından önce bir rekât da olsa kılabilen kimse ikindi namazını kılmış olur ( İbn Kudame, el-Muğnî, II, 15-16;Nevevî, el-Mecmû', III, 27).