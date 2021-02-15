SON DAKİKA | İkranur Tirsi cinayetine ilişkin flaş gelişme! Müge Anlı İkranur Tirsi hakkında sıcak gelişmeyi canlı yayında açıkladı!

İkranur Tirsi olayından son dakika gelişmeleri! Geçen yıl Giresun'da kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmış ve o günden bugüne kadar ölümü ile ilgili soruşturma sürmektedir. 20 kişiden alınan DNA örneği incelenirken, küçük kızın akrabalarından 7 kişi gözaltına alınmış ve şüpheliler sorguya çekilmişti. Edinilen son dakika haberine göre; akrabalarından 5'i serbest bırakılırken olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi. Müge Anlı ATV ekranlarında İkranur Tirsi olayına ilişkin son gelişmeleri aktardı!

İKRANUR TİRSİ OLAYINDAN SON GELİŞMELER!

Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla gözaltına alınan İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı.

Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdikleri iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi.

HALA VE AMCA ADLİYEDE



Sır perdesinin aralanması için jandarma ekipleri, İkranur Tirsi'nin ölümü ile ilgili yürütülen soruşturma kapsamında cuma günü 7 kişiyi gözaltına aldı. Küçük kızın dedesi, amcası, 3 halasının da yer aldığı 7 kişinin, sorgusu tamamlandı. Şüphelilerden 5'i ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, küçük kızın amcası S.T. ile halası A.T., adliyeye sevk edildi.

MÜGE ANLI CANLI YAYINDA AÇIKLADI!

8 ay önce dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin flaş gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki öz amcası İkranur Tirsi'yi öldürdüğünü itiraf etti!