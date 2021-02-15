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’nden çocuklara hediye sürprizi!

Müdürü ’ın talimatıyla; süreci nedeniyle sokaklarda oynayamayan ve eğitim-öğretimlerine evlerinde devam eden öğrencilere, içerisinde oyuncaklar ve hediyelerin bulunduğu hediye paketleri gönderildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.2.2021 19:42 ABONE OL
İstanbul Polisi’nden çocuklara hediye sürprizi!

İstanbul Polisi; Pandemi süreci nedeniyle sokaklarda oynayıp vakit geçiremeyen, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan ve eğitim-öğretimlerine evlerinde devam eden öğrenciler için bir sürpriz hazırladı.

Talimatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine; içerisinde oyuncaklar ve hediyelerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Hediye paketleri öğrencilerin evlerine kargolandı. Öğrenciler ve aileleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne telefon açarak teşekkür etti ve çektikleri videoları polislere gönderdi.

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İstanbul Polisi’nden çocuklara hediye sürprizi!
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