İstanbul Polisi’nden çocuklara hediye sürprizi!

İstanbul Polisi; Pandemi süreci nedeniyle sokaklarda oynayıp vakit geçiremeyen, evlerinde vakit geçirmek zorunda kalan ve eğitim-öğretimlerine evlerinde devam eden öğrenciler için bir sürpriz hazırladı.

Talimatı İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş verdi. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü Polisleri; İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatı üzerine; içerisinde oyuncaklar ve hediyelerin bulunduğu hediye paketleri hazırladı.

Hediye paketleri öğrencilerin evlerine kargolandı. Öğrenciler ve aileleri İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne telefon açarak teşekkür etti ve çektikleri videoları polislere gönderdi.