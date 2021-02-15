İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili AKOM'dan son dakika açıklaması! İşte ilçe ilçe kar kalınlığı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.

İstanbul'da cumartesi gece yarısı başlayan kar yağışı, dün tüm kentte gün boyu etkili oldu. Kar yağışının ardından İstanbullular yeni haftanın ilk mesaisine soğuk hava ve zorlu şartlarla başladı. AKOM İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, kentteki bilanço duyuruldu, ilçe ilçe kar kalınlıklarına değinildi.