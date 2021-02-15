İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili AKOM'dan son dakika açıklaması! İşte ilçe ilçe kar kalınlığı...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre yoğun ve etkili kar yağışı sonucunda kentin yüksek ve kırsal bölgelerinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar ulaştı.
İstanbul'da cumartesi gece yarısı başlayan kar yağışı, dün tüm kentte gün boyu etkili oldu. Kar yağışının ardından İstanbullular yeni haftanın ilk mesaisine soğuk hava ve zorlu şartlarla başladı. AKOM İstanbul'daki kar yağışı ile ilgili bir son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada, kentteki bilanço duyuruldu, ilçe ilçe kar kalınlıklarına değinildi.
BEYKOZ'DA 50 CM'Yİ GÖRDÜ
(AKOM) İstanbul'da kar yağışıyla ilgili verilerini paylaştı. AKOM'un verilerine göre, kar yağışı neticesinde kar kalınlığı 30 santimetreye kadar çıktı. Üsküdar, Kadıköy, Sarıyer'de 10-20 santim Başakşehir, Sultanbeyli, Eyüp, Ümraniye'de 15-25 santim Zekeriyaköy, Tuzla Akfırat, Çamlıca, Arnavutköy Hadımköy, Silivri Binkılıç, Beykoz, Karlıtepe gibi yüksek yerlerde 30-50 santimetre kar kalınlıkları ölçüldü.
YAĞIŞLAR HAFTA ORTASINA KADAR DEVAM EDECEK
AKOM'dan yapılan açıklamada, "Soğuk ve kar yağışlı havanın kısa süreli molalarla hafta ortasına (Çarşamba) kadar devam etmesi, ardından Marmara bölgesini terk etmesi bekleniyor. Perşembe günü itibari ile sıcaklıkların mevsim normalleri civarına yükseleceği ön görülüyor. İstanbul'da hava sıcaklıklarının 18 Şubat'a kadar mevsim normalleri civarı ile 4-8 derecenin altında seyredecek." denildi.
İSTANBUL'DA KAR BİLANÇOSU
AKOM'dan paylaşılan verilere göre şu zamana kadar şiddetli rüzgar nedeniyle kent genelinde 218 ağaç ve direk devrilmesi, 7 çatı çökmesi olayları nedeniyle 106 araç hasar gördü.İstanbul yol durumu bilgisi: Bugün trafik yoğunluğu nasıl? İl il yol durumu haritası! Son dakika | Yarın okul var mı? İşte okullara kar tatili verilen iller... Son dakika hava durumu: İstanbul'da kar yağışı kaç gün sürecek? Uyarı üstüne uyarı geliyor!