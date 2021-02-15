Kocasinan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine 80 ton patates

Kayseri Kocasinan Belediyesi hem üreticiye hem de ihtiyaç sahiplerine destek olmak amacıyla 2 bin 500'den fazla aileye 40'ar kilo olmak üzere toplam 80 ton patates dağıtımına başladı.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Kocasinan Gönüllüsü Projesiyle devletin şefkat elini, vatandaşlara doğrudan yansıtılarak birlik ve beraberlik duygusunun pekiştirilmesine katkı sağladıklarını söyledi. Belediye olarak ihtiyaç duyulan her alanda vatandaşların yanında olduklarını belirten Başkan Çolakbayrakdar; "Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne kayıtlı bulunan ihtiyaç sahibi ailelerimize şimdide patates dağıtıyoruz. İhtiyaç sahiplerine, Sosyal Market ile kıyafet konusunda yardımcı oluyoruz. Ayrıca gıda kolileriyle destek oluyoruz. Özellikle pandemi nedeniyle bugünün özelinde daha fazla ihtiyaç sahiplerinin yanında yer alıyoruz" dedi.

Öte yandan Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesindeki ekip, 20 kiloluk torbalar halindeki patatesi, her aileye 2 adet torba olmak üzere toplam 80 ton patatesi kayıtlı olan ihtiyaç sahiplerinin adreslere ulaştırmaya başladı.