Köpeklerin üzerine araç sürmüştü! Yargılanan sanık öldü

İstanbul Tuzla'da bulunan İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde iddiaya göre gece saat 00.49 sularında F.Y. isimli adam, aracını bölgede barınan ve özel bir şirketin çalışanları tarafından sahiplenilen köpeklerin üzerine sürdü. Korkarak kaçan köpekler arasında bulunan Sultan isimli köpek şüphelinin aracından kurtulamayarak hayatını kaybetti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ ELE VERDİ

Olay sonrası tespit edilen kamera görüntülerinde aracı süren F.Y.'nin köpekleri görmesine rağmen hızını arttırarak aracı üzerlerine sürdüğü ve Sultan isimli köpeğe vurduktan sonra aracından inmeyerek olay yerinden uzaklaştığı tespit edildi. Sabah çalışanlar tarafından bulunan Sultan isimli köpek ise veterinere götürülmesine rağmen kurtarılamadı. Bunun üzerine deri organize sanayi bölgesinde bulunan ve oradaki hayvanları sahiplenerek bakımını üstlenen özel bir şirketin yetkilileri harekete geçti.

SOKAK HAYVANLARI İÇİN PROJE YÜRÜTÜYORLARMIŞ

İstanbul Deri Organize Sanayi Bölgesinde bulunan şirket, Sultan isimli köpeğin ölümüne sebep olan araç sürücüsünden şikayetçi oldu. Şirketin aynı zamanda Tuzla Belediyesi'nin desteğiyle 'Bizim Sokağın Çocukları' isimli bir projeyi yürüttüğü ve bu proje kapsamında Organize Sanayi Bölgelerinde yaşamlarını sürdüren sahipsiz evcil sokak hayvanlarını koruma altına alarak sahipli ve kontrollü hale getirdikleri ve insanlar için güvenli bir çevrede yaşama şartlarının sağlanmasını amaçladıkları öğrenildi. Şirketin şikayeti üzerine Hayvanlara Adalet Derneği avukatlarından Avukat Barış Karlı, müşteki avukatı olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

'KÖPEKLERDEN ÇOK KORKMUŞTUM'

Hakkındaki şikayet üzerine olayla ilgili savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında araç sürücüsü F.Y.'nin ifadesi alındı. F.Y. isimli sürücü ifadesinde olay gecesi aracı kendisinin kullandığını, bölgedeki köpeklerin aracına saldırdığını, sonrasında bir ses duyduğunu ancak korktuğu için arabadan inip bakamadığını söyleyerek köpeğe bilerek zarar vermediğini ifade etti. Müşteki şirket ise sürücü F.Y.'nin Sultan isimli köpeğe kasten çarpıp ölümüne neden olduğunu ve bundan dolayı araç sürücüsünün cezalandırılmasını talep etti.

3 YIL HAPSİ İSTENDi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Sultan isimli köpeğin ölümüne sebep olan F.Y. hakkında 'Haksız yere sahipli hayvanı öldürme, işe yaramayacak hale getirme, değerini düşürme' suçundan 3 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi. Sanık F.Y.'nin ise İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanması devam ederken hayatını kaybettiği öğrenildi.