Köylere galvanizli çöp konteynırı

Araban Belediyesi 18 kırsal mahalleye çeşitli ebatlarda 300 adet galvanizli konteyner dağıttı. AK Partili Belediye Başkanı Hasan Doğru, ilçeye bağlı 49 kırsal mahallenin tamamına yeni çöp konteynırlarının dağıtılacağını söyledi.

Başkan Doğru, 49 kırsal mahallede "Temiz Çevre, Sağlıklı Toplum" çalışmaları kapsamında, yaşam standartlarına uyumlu, toplum ve çevre sağlığı açısında etkin bir temizlik hizmeti sunmak için çalışmalarının devam ettiğini söyleyerek, "Çöp konteyner eksikliği bulunan, merkez ve kırsal mahallelere toplamda 300 adet çöp konteyner dağıtımı yapıldı. Galvanizli konteynırlar, diğer metallere göre daha sağlıklı. Önümüzdeki dönemde hiçbir kırsal mahallemizde konteyner sorunu kalmayacak" dedi.