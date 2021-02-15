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: ’den ve uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Buzlanma, don ve yoğun kar yağışı...

Genel Müdürlüğü’nden ve uyarısı peş peşe geldi. İstanbul ve birçok il için gelen kuvvetli kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan, kar yağışı iç kesimlere kadar ilerlerken yurdun batı kesimlerindeki şiddetli poyrazın Salı günü hızını artırarak fırtına şeklinde eseceği bilgisi geldi. MGM’nin hava tahmin raporunda yoğun kar yağışı ve beraberinde buzlanma, çığ tehlikesine karşı vatandaşların tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji son dakika hava durumu raporu ve İstanbul dahil olmak üzere il il kar yağışı uyarıları

Giriş Tarihi: 15.2.2021 07:53 Son Güncelleme: 15.2.2021 07:53 ABONE OL
Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Buzlanma, don ve yoğun kar yağışı...

Son dakika… Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde yayınlanan rapora göre, İstanbul dahil olmak üzere yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek sorusuna yanıt aranırken kar yağışı hangi bölgelerde devam edeceği merak konusu oluyor. MGM'den gelen son uyarıda kar yağışının hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilirken kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için hava durumu raporu yayınlanırken son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı raporda yoğun kar, kuvvetli yağış, don, buzlanma uyarısı ile beraber yurdun doğu kesimlerine ise çığ uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5-15 cm, yüksek kesimlerde ise 20-30 cm'lik beyaz örtü bırakacağı da tahminler arasında…

KAR YAĞIŞI KAÇ GÜN SÜRECEK? PERŞEMBE GÜNÜNE DİKKAT!

Tekirdağ, Çanakkale, Kocaeli gibi birçok ilde etkisini gösteren kar yağışının 6 gün boyunca belirli kesimlerde etkisini sürdürmesi beklenirken Çarşamba günü ise neredeyse tüm yurtta kar yağışının beklendiği Meteorolojik tahminler arasında bulunuyor. Öte yandan uzun vadeli hava durumu tahminlerine göre; İstanbul'da yağışların Perşembe gününe kadar devam edeceği bildirildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun batısı, Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Karadeniz kıyıları ile Erzincan, Tunceli, Elazığ ve Bingöl çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz kıyılarında yağmur ve sağanak şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Kütahya, Uşak, Afyon ve Çorum çevrelerinde yoğun kar, İzmir, Manisa, Aydın kıyıları ile Antalya'nın doğusunda kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde olacağı tahmin ediliyor.İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda çığ oluşma tehlikesi bulunmaktadır.

YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARISI:

Marmara'nın doğusu, Orta Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz ile İstanbul, Kütahya ve Afyon çevrelerinde yoğun kar(kıyılarda 5 ila 15 cm, iç kesimlerde 15-20, yüksek kesimlerde 20-30 cm) şeklinde olacağı tahmin edildiğinden kar yağışının meydana getireceği buzlanma ve don olayı ile ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI;

Yağışların Orta Akdeniz kıyılarında kuvvetli yağmur ve sağanak şeklinde (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI;

Rüzgarın; Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde güneyli, Marmara'nın kuzeyinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa), Marmara'nın güneyi ile Kuzey Ege kıyılarında yer yer fırtına (50-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

ÇIĞ UYARISI:

Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda yüksek kar örtüsü bulunan dik yamaçlarda çığ oluşma riski bulunduğundan, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

İSTANBUL 2°C: Çok bulutlu ve yoğun olmak üzere kar yağışlı

EDİRNE 2°C: Çok bulutlu,

İZMİR 6°C: Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde batısının yağmurlu, kuzey kesimlerinin yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

ANKARA -1°C, Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinden itibaren yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

TRABZON 8°C: Çok bulutlu, yarın yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

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Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Buzlanma, don ve yoğun kar yağışı...
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