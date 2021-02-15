Son dakika: Meteoroloji’den hava durumu ve kar yağışı uyarısı! İstanbul’da kar yağışı ne kadar sürecek? Buzlanma, don ve yoğun kar yağışı...

Son dakika… Meteoroloji'den hava durumu ve kar yağışı uyarıları gelmeye devam ediyor. Yeni haftanın ilk gününde yayınlanan rapora göre, İstanbul dahil olmak üzere yoğun kar yağışı etkisini göstermeye devam ediyor. Öte yandan İstanbul'da kar yağışı ne kadar sürecek sorusuna yanıt aranırken kar yağışı hangi bölgelerde devam edeceği merak konusu oluyor. MGM'den gelen son uyarıda kar yağışının hafta boyunca etkili olacağı tahmin edilirken kuvvetli buzlanma ve don nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli, tedbirli olunması istendi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden gelen son dakika hava durumu raporu!

METEOROLOJİ UYARDI! İSTANBUL'DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yeni hafta için hava durumu raporu yayınlanırken son dakika açıklamaları da yakından takip ediliyor. Meteoroloji'nin bugün için yayımladığı raporda yoğun kar, kuvvetli yağış, don, buzlanma uyarısı ile beraber yurdun doğu kesimlerine ise çığ uyarısı yapıldı. İstanbul'da pazar günü akşam saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli ve yer yer yoğun kar yağışı nedeniyle kar kalınlığının kıyılarda 5-15 cm, yüksek kesimlerde ise 20-30 cm'lik beyaz örtü bırakacağı da tahminler arasında…