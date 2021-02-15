Ramazan ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi!

İslam aleminin büyük merakla beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca Müslüman On bir ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Diyanet 2021 takvimi ile dini günlerin tarihleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı, ibadetlerin gerçekleştirileceği, hoşgörünün hakim olacağı ve yardımlaşmanın üst seviyelerde gezeceği bir ay olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? 2021

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Ramazan Ayı, mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı olarak biliniyor. Milyonlarca Müslüman yılın en mübarek ayı için hazırlıklarını yaparken bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor…