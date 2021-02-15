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ne zaman? ile başlangıç tarihi!

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini günler takvimi ile tarihi belli oldu. Her yıl farklı tarihlere denk gelen bayram tarihleri merak ediliyor. Mübarek gün ve gecelerde tutulacak oruçlar, kılınan namazlar ile yapılacak olan ibadetler önem taşıyor. İslam dünyası 1 ay boyunca oruç tutarak Ramazan Ayı'nın faziletine erişecek. ? ile başlangıç tarihi!

Giriş Tarihi: 15.2.2021 12:12 ABONE OL
Ramazan ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi!

İslam aleminin büyük merakla beklediği Ramazan ayı için geri sayım sürüyor. Milyonlarca Müslüman On bir ayın sultanı Ramazan'ın ne zaman idrak edileceğini merak ediyor. Diyanet 2021 takvimi ile dini günlerin tarihleri belli oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı, ibadetlerin gerçekleştirileceği, hoşgörünün hakim olacağı ve yardımlaşmanın üst seviyelerde gezeceği bir ay olacak.

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? 2021

Diyanet 2021 dini günler takvimi ile Ramazan ayı başlangıç ve bitiş tarihi belli oldu. Ramazan Ayı, mübarek üç ayların sonuncusu 11 ayın sultanı olarak biliniyor. Milyonlarca Müslüman yılın en mübarek ayı için hazırlıklarını yaparken bu yıl Ramazan ayı 13 Nisan'da başlıyor…

2021 RAMAZAN AYI TARİHİ!

Ramazan Başlangıcı - 13 Nisan Salı

Kadir gecesi - 8 Mayıs Cumartesi

Ramazan Bayramı Arifesi- 12 Mayıs Çarşamba

Ramazan Bayramı 1. Gün- 13 Mayıs Perşembe

Ramazan Bayramı 2. Gün- 14 Mayıs Cuma

Ramazan Bayramı 3. Gün- 15 Mayıs Cumartesi

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ VE FAZİLETİ!

Manevi güzelliklerle dolu olan Ramazan ayı müminler için bir rahmet ve mağfiret mevsimidir. Bu kıymetli zaman dilimini ibadet ve iyiliklerle değerlendiren mümin ebedi mutluluğun kapısını açar. Cehennemden kurtuluş beratını alarak zaman ve mekân cennetine doğru yol alır. Bir hadis-i şerifte şöyle buyurulmaktadır:

"Ramazan Ayı gelince, cennet kapıları açılır, cehennem kapıları kapanır ve şeytanlar zincire vurulurlar"

3 Aylar'ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur'an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur'an-ı Kerim'in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam'ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

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Ramazan ayı ne zaman? Diyanet takvimi ile 2021 Ramazan ayı başlangıç tarihi!
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