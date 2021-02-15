Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şanslı numaralarla belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinde kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 14 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.

ŞANS TOPU SONUÇLARI (14 ŞUBAT)

Milli Piyango Online ile 14 Şubat MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;