Şans Topu sonuçları açıklandı! 14 Şubat 2021 Milli Piyango Online ile Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı!

Şans Topu sonuçları, her hafta Çarşamba ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans ortaklığında MP TV ve Youtube canlı yayınıyla şanslı numaralarla belli oldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinde kupon dolduran şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 14 Şubat MPİ Şans Topu sonuçları açıklandı mı? sorusuyla araştırmalarını sürdürüyor.
Milli Piyango Online ile 14 Şubat MPİ Şans Topu canlı çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama motoru detayları şöyle;
Kazandıran numaraların küçükten büyüğe doğru sıralanışı şöyle;
Kolonunu ister kendi seçtiğin sayılar ile istersen de Rastgele seçeneğini kullanarak sistem tarafından rastgele seçilecek sayılar ile oluşturabilirsin. Satış noktalarında satılan Şans Topu oyunu için ise ,kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle, kolon altındaki SEN SEÇ kutucuğu işaretlenir ve rastgele 5+1 numara ile şanslı kupon oluşur.
Sistem oyunu; çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda üst bölümden 5 numaradan fazla ve/veya alt bölümden 1 numaradan fazla işaretlenmesiyle sistem oyunu oynanabilir. Bu durumda birden çok kolon oluşturulur. Üst bölümden en fazla 10 numara, alt bölümden ise 14 numara işaretlenebilir.
Çoklu Çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir.
Doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir.
Şans Topu haftada 1 gün: Çarşamba günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 34 numara içinden 5 numara, 14 numara içinden 1 numara çekilir.
Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan 5+1, 4+1, 4, 3+1, 3, 2+1, 1+1 veya 0+1 numara doğru tahmin edersen ikramiye kazanırsın. 5+1 bilen Şans Topu büyük ikramiyesini kazanır! Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.