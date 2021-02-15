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Savaşın çocukları şimdi çok mutlu

, savaş sonrası ’deki yaraları sarmaya devam ederken ’dan bölgeye gönderilen yardım TIR’ları bölgeye ulaştı.

HÜSEYİN CUMALI HÜSEYİN CUMALI
Giriş Tarihi: 15.2.2021 19:27 ABONE OL
Savaşın çocukları şimdi çok mutlu

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Sakarya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Sakarya Şubesi, Kampüs Camisi Gönüllüleri, Sakarya Üniversitesi tarafından organize edilen yardım çalışmasında toplanan malzeme ve gıdalar Suriye'nin İblid bölgesine ulaştı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI

Sakaryalı hayırseverler tarafından bölgeye gönderilen TIR'ların içinde çocuklarla ilgili malzeme ve gıdaların dağıtıldığı sırada ise duygu dolu anlar yaşandı.

TEMEL İHTİYAÇLARI KARŞILANDI

Toplam 740 bin lira değerindeki yardımlarla birlikte bölgede 42 briket evin yanı sıra nakdi yardım, gıda yardımları, ayakkabı, çamaşır, battaniye, giyim, temizlik seti, yatak, oyuncak, peçete, çocuk bezi, süt, ıslak mendil gibi temel ihtiyaçlar bulunuyor.

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Savaşın çocukları şimdi çok mutlu
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