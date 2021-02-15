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Sit alanında kaçak bağ evi yapan şahıs yakalandı

Kapadokya’da, sit alanında kaçak bağ evi yapan şahıs jandarma tarafından yakalandı.

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Giriş Tarihi: 15.2.2021 15:30 ABONE OL
Sit alanında kaçak bağ evi yapan şahıs yakalandı

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı, Kapadokya bölgesinde doğal yapı ve varlıkların korunmasını sağlamak amacıyla çalışma yaptı.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi ve Ürgüp İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Ortahisar beldesinde sit alanı içerisinde koruma altında olan alanda, S.D. isimli şahsın izinsiz olarak kaya kesmek suretiyle bağ evi yaptığını tespit etti.

Yakalanarak gözaltına alınan S.D. hakkında soruşturma başlatıldı.

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Sit alanında kaçak bağ evi yapan şahıs yakalandı
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