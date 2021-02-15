Son dakika: Davut Kıranlı intihar mı etti? Müge Anlı canlı yayında sert tepki gösterdi...

Davut Kıranlı, son olarak 12 Şubat günü Müge Anlı'nın programına katılarak gündeme geldi. Karısı Sevgi Kıranlı'nın işe aldığı şoförü tarafından kaçırıldığını ve eşini geri istediğini söyledi.. Ancak programa katılan Sevgi Kıranlı ve şoför Muammer Cambaz birbirlerine aşık olduklarını ifade etmişlerdi. Gelişmenin ardından büyük hayal kırıklığı yaşayan Davut Kıranlı'ya ne olduğu merak konusu olmuştu. Kıranlı'nın intihar ettiği iddiasına Müge Anlı, canlı yayında sert tepki gösterdi.
Davut Kıranlı Müge Anlı'ya katılarak 3 aydır eşi Sevgi Kıranlı'dan haber alamadığını ve büyü yapılarak kaçırıldığını öne sürmüştü. Davut Kıranlı'nın ardından, Sevgi'yi kaçırdığı iddia edilen Muammer Cambaz'ın eşi de yayına katılarak bildiklerini anlattı.
Karısını çok sevdiğini anlatan eş Davut Kıranlı; "Köyümüze gelen bir şoför vardı. 35 yaşındaki Muammer Cambaz adında bir adamdı. Karıma büyü yaptı, kaçırdı. Sevgi ile aramızdaki aşk çok büyüktü. Farklı koltuklarda bile oturmazdık. Muammer, evime geldi. Kül döktü, aşık etmek için büyü yaptı. Karımı kaçırdı" ifadelerini kullanarak eşini geri istediğini söyledi.
Müge Anlı kısa süre sonra Sevgi Kıranlı ve Muammer Cambaz'ı bulduğunu açıkladı. Ancak Sevgi Kıranlı, kendi rızası ile Muammer ile kaçtığını ona çok aşık olduğunu söyledi.
SON DAKİKA: Müge Anlı'dan 'Karısı Sevgi Kıranlı şoförüyle kaçan Davut Kıranlı intihar etti' haberlerine çok sert tepki | Video
Öte yandan Muammer Cambaz'ın ifadeleri de Sevgi ile benzerdi. Israrla karısını isteyen Davut Kıranlı ise onsuz yaşayamayacağını dile getirdi fakat duyduklarının ardından eşinden boşanacağını da canlı yayında aktarmıştı.
ASILSIZ HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!
Kıranlı'nın intihar ettiği iddiasını Müge Anlı, canlı yayında çok sert tepki gösterdi. Araştırmacı-gazeteci Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapamayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanını intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü, şuan Ordu'da kızlarıyla beraber. Tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz. Bir insanı daha hayata katalım" ifadelerin kullandı.Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok üstüne şok yaşadı! Kaçtığı iddia edilen Sevgi Kıranlı'dan inanılmaz sözler...