Son dakika: Davut Kıranlı intihar mı etti? Müge Anlı canlı yayında sert tepki gösterdi...

ASILSIZ HABERLERE ATEŞ PÜSKÜRDÜ!

Kıranlı'nın intihar ettiği iddiasını Müge Anlı, canlı yayında çok sert tepki gösterdi. Araştırmacı-gazeteci Anlı, "Böyle yalan yanlış haberler yapanlar site bile diyemeyeceğim garip insanların haberlerini gördüğünüz zaman siz de onları takip etmeyi bırakın. Onlar da bu işi yapamayacaklarını anlasınlar. Herkes saçma sapan kendi kendine haber yapıyor. Davut amcanını intihar ettiğine dair haber çıkarmışlar. Zaten sıkıntıları var adamcağızın. Böyle yaparak teşvik ediyorsunuz. Zaten üzüntülü, şuan Ordu'da kızlarıyla beraber. Tek yapmamız gereken ona destek olmak. Hepimiz kendimizi onun yerine koyalım. Adamın yaşadığı bir travma var zaten. Neden üzerine gidiyorsunuz. Bir insanı daha hayata katalım" ifadelerin kullandı.

Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok üstüne şok yaşadı! Kaçtığı iddia edilen Sevgi Kıranlı'dan inanılmaz sözler...