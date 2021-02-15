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Son dakika haberi: Valilikten kararı! 2 gün daha uzatıldı

Geçtiğimiz gün akşam saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı nedeniyle bugün bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Yüz yüze eğitime bir gün ara verilen 'dan bir son dakika haberi geldi. Yoğun kar yağışının etkili olduğu Sakarya'da uzatıldı. Edinilen son dakika habere göre; Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada, kar tatili 2 gün daha uzatıldığı ifade edildi.

AA
Giriş Tarihi: 15.2.2021 14:55 Son Güncelleme: 15.2.2021 15:31 ABONE OL
Son dakika haberi: Valilikten kar tatili kararı! 2 gün daha uzatıldı

Son dakika haberi | Geçtiğimiz gün başkayan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Sakarya'da verilen kar tatili 2 gün daha uzlatıldı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 GÜN UZATILDI

Sakarya'da olumsuz kış şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Son dakika haberi: Bugün okullar var mı, hangi illerde tatil edildi? Kar tatili haberleri peş peşe açıklandı! İşte okullara kar tatili verilen iller!

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Son dakika haberi: Valilikten kar tatili kararı! 2 gün daha uzatıldı
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