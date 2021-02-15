Son dakika haberi: Valilikten kar tatili kararı! 2 gün daha uzatıldı

Son dakika haberi | Geçtiğimiz gün başkayan kar yağışı nedeniyle bazı illerde yüz yüze eğitime ara verilmişti. Sakarya'da verilen kar tatili 2 gün daha uzlatıldı. Sakarya Valiliği'nden yapılan açıklamada; "Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

2 GÜN UZATILDI

Sakarya'da olumsuz kış şartları nedeniyle yüz yüze eğitime verilen aranın iki gün daha uzatıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde olumsuz kış şartlarının devam etmesinden dolayı meydana gelebilecek aksamalar sebebiyle Milli Eğitim Müdürlüğümüze bağlı resmi ve özel okullarda yüz yüze eğitim yapanlar için eğitim ve öğretime 16-17 Şubat'ta 2 gün süreyle ara verilmiştir. Bu tarihlerde uzaktan eğitime devam edilecektir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, ayrıca tüm kamu kurum ve kuruluşlarında görevli engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.