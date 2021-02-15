Son dakika: İstanbul'da facia! Büyük bir gürültüyle çöktü

"ELEKTRİK KESİNTİSİ OLDU!"

Çatısı çöken spor salonunun karşısında esnaf olan Ayhan Yıldırım, "Dün akşam saat 21.00'da büyük bir gümbürtüyle çatı aşağıya indi. Burası okulun spor salonu olarak kullanılıyor. Çocukların spor yaptığı bir alan burası. Karın ağırlığıyla çatı aşağıya indi. Yaralı yok. Birkaç tane park halindeki araç hasar gördü. Bir elektrik direği vardı. O devrilmiş. Bundan dolayı elektrik kesintisi oldu" dedi.



