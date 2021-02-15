Son dakika: İstanbul'da İranlı Marjan, ortadan kayboldu! Müge Anlı canlı yayınında şok iddialar!

Faili meçhul cinayetler ve kayıpların yanı sıra birçok sosyal sorumluluk projesi ile de adından sıkça söz ettiren, hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı ve ekibi, üzerinde çalıştığı kayıp dosyalarını, cinayete kurban giden kişileri ve kayıpların tüm yaşamını ortaya çıkararak onları bulmaya, olayları aydınlatmaya devam ediyor...
İstanbul'da İran uyruklu 30 yaşındaki Marjan, 4 gün önce sırra kadem bastı. Sevgilisine '10 dakika içinde' yanına geliyorum diye mesaj attığı öğrenilen genç kadın şüpheli kaybı araştırılıyor. Kızı bulmak için Müge Anlı'ya başvuran Maryam Ahadi, kızından gelecek iyi haber bekliyor. Stüdyoda gözyaşlarına boğula anne, "Kızım, bize bir şey söylemeden hiçbir yere gitmez. Kaçırılmış olduğunu düşünüyorum. 3-4 gün önce bir kişi rahatsız ediyordu" dedi. Canlı yayına bağlanan Marjan'ın yakın arkadaşı ise "Onu Beşiktaş'ta bıraktım. Sevgilisinin yanına gidecekti" ifadelerini kullandı.Son dakika: Müge Anlı canlı yayında şok üstüne şok yaşadı! Kaçtığı iddia edilen Sevgi Kıranlı'dan inanılmaz sözler...