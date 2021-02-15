Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında!

Son dakika... Muğla'da yaşayan Pınar Gültekin, 16 Temmuz 2020'de sırra kadem bastı. Paniğe kapılan ailesi polise kayıp başvurusu yaptı. Ekipler, 21 Temmuz'da genç kızın cansız bedeniyle karşılaştı. Pınar'ı hunharca katleden Cemal Metin Avcı hapse yollandı.
Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da 'delil karartmak' suçlamasıyla tutuklandı. Pınar Gültekin'i 'canavarca hisle ve eziyet çektirerek öldürmek' suçundan Cemal Metin Avcı'nın (32) ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın (26) 'yardım ve yataklık' suçundan 5 yıl hapis cezası istemiyle yargılandıkları dava başladı.
REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ
Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir'in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.
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