Son dakika: Pınar Gültekin'in katili Cemal Metin Avcı hakim karşısında!

REDDİ HAKİM TALEBİ REDDEDİLDİ



Pınar Gültekin'in ailesinin avukatı Rezan Epözdemir'in geçen celsedeki 'reddi hakim' talebi kabul edilmedi. İtiraz üzerine Muğla 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüşülen talep reddedilirken, Av. Epözdemir'in itirazı ardından reddi hakim talebi bu kez 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi de talebi kabul etmedi. Bu gelişmenin ardından davanın, 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam edileceği öğrenildi.



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