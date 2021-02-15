Tarihi binalar alevlere teslim oldu

Olay, Aksaray Alboyacılar Sokak'ta saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 4 katlı metruk binada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın cok geçmeden bitişiğinde bulunan diğer boş binaya sıçradı. Binalardan yükselen dumanları görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

YANGINI ISINMAK İÇİN GİRENLERİN ÇIKARMIŞ OLABİLECEĞİNDEN ŞÜPHELENİLİYOR



Yangına müdahale eden itfaiye, kısa sürede yangının çıktığı ilk binadaki alevleri kontrol altına aldı. Alevlerin sıçradığı yan binada ise yaklaşık 1 buçuk saat çalışma yaptı. Daha önceden de yandığı öğrenilen binada ağır hasar oluştu.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken konuyla ilgili çalışma başlatıldı. Mahalle sakinleri ise karlı havada ısınmak için binaya girenlerin yangını çıkarmış olabileceğini iddia etti.

"MADDE BAĞIMLILARI YAKMIŞ OLABİLİR" İDDİASI



Dumanları gördüğünü söyleyen bir vatandaş, "İtfaiyenin siren sesleri duyuldu. Geldiler. Hızlıca müdahale ettiler. İlk anlarda yoğundu. Havaya ateş parçaları da çıktı. Şu anda kontrol altına aldı. Burası tarihi bir bina. Yıkılma tehlikesi var gibi. Dün yoğun bir kar vardı. İçeride madde bağımlıları yakmış olabilir" dedi.

2 seferdir aynı binanın yandığını söyleyen mahalle sakini, "Isınmak için mi oraya girdiler, bilmiyorum. Resmen yaktılar orayı. Yazık. Günah. Tarihi bina burası Osmanlı döneminden kalma. 3-5 kişi yatıp kalkıyorlar. Sonra ateş yakıyorlar. Ondan sonra da yaktılar" diye konuştu.