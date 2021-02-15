Vali Becel, yüz yüze eğitime başlayan okulları ziyaret etti

Nevşehir'de kırsal bölgelerdeki anaokulu, ilkokul ve ortaokullarda yüz yüze eğitim başladı.

Vali İnci Sezer Becel, koronavirüs tedbirleri alınarak eğitim öğretime başlayan Nar Barbaros İlkokulu ile Anaokulu ve Nar Fikret Aktekin Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilere derslerinde başarı diledi.

Vali Becel, "En kısa sürede diğer çocuklarımızı da okullarımıza alarak normal süreçte eğitim-öğretime devam etmeyi umut ediyoruz. 2020-2021 eğitim öğretim yılı ikinci dönemi eğitim camiasına hayırlı olsun." dedi.