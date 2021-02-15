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Yarım kilo zehir ve 918 uyuşturucu hapla yakalandılar

’da 19 uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı. Yarım kilogramı aşkın uyuşturucu madde ele geçirildi.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 15.2.2021 17:59 ABONE OL
Yarım kilo zehir ve 918 uyuşturucu hapla yakalandılar

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu satıcılarına yönelik seri operasyonlarını sürdürdü. Operasyonlarda 19 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Eş zamanlı olarak baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda; 516 gram uyuşturucu madde, 918 uyuşturucu hap, 84 sentetik ecza, bir ruhsatsız tabanca, 15 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen dört bin 195 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

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Yarım kilo zehir ve 918 uyuşturucu hapla yakalandılar
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