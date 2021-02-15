Yavru köpekler donmaktan kurtarıldı

Bursa'nın Mustafakemalpaşa Belediyesi ekipleri, Fevzidede mahallesi ayazma mevkiindeki boş arazide anneleri tarafından terk edilen ve iki esnafın bakmaya çalıştığı 11 yavru köpeğin imdadına yetişti. Mahallede esnaflık yapan Eyüp Turan ve Şevki Olcay'ın haber vermesiyle bölgeye giden ekipler, açlık ve soğukla mücadele etmeye çalışan yavru köpekleri Mustafakemalpaşa Belediyesi Sahipsiz Sokak Hayvanları Rehabilitasyon ve Geçici Bakım Evi'ne götürdü.

Yavru köpekler koruma altına alınana kadar bir an olsun başlarından ayrılmayan Eyüp Turan ve Şevki Olcay, bir süredir kendi imkanlarıyla köpeklere bakmaya çalıştıklarını belirterek "Minik dostlarımızın kar ve zorlu hava şartlarında hayatlarını sürdüremeyeceklerini düşünerek belediyeden yardım istedik. Kısa sürede görevliler gelerek 11 yavru köpeği koruma altına aldılar. Belediye Başkanımız Mehmet Kanar ve barınak görevlilerine teşekkür ederim" dedi.

KIŞI BARINAKTA GEÇİRECEKLER

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, duyarlı davranışlarıyla herkese örnek olan Eyüp Turan ve Şevki Olcay'ın haber vermesiyle donmaktan son anda kurtarılan minik dostların, kış aylarını barınakta geçireceklerini ve havaların güzelleşmesinin ardından tekrar doğal yaşamlarına geri bırakılacağını söyledi.Başkan Kanar, "Ekiplerimiz kar yağışı sebebiyle yiyecek bulmakta zorlanan sahipsiz hayvanları beslerken, veterinerlerimiz şefkatli elleriyle yaralı ve hasta olan hayvanların da tedavilerini yapıyor" dedi.