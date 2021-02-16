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merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı

merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, sahte içki ürettiği ve sattığı tespit edilen 12 zanlı yakalandı.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 17:04 ABONE OL
Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı

Ardahan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler organize şekilde sahte içki üretimi ve satışı yapanları takibe aldı. Ardahan ve diğer illerde kurulan tesislerde sahte içki üretimi ve satışı yaptığını belirleyen polis ekipleri Ardahan merkezli Adana ve Ankara'da olmak üzere toplam 3 ilde gerçekleştirilen operasyonlarda 12 şüpheliyi gözaltına aldı. 75 polisin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda 15 ayrı adreste arama yapıldı elde edilen sahte alkollere el konuldu.

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

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Ardahan merkezli sahte içki operasyonu: 12 gözaltı
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