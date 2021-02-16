Avcıları yakalandı, keklikler doğaya bırakıldı

Konuyla ilgili olarak Adıyaman Valiliğinden yapılan açıklamada; "Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yer alan Karababa dağı mevkisinde 14 Şubat 2020 günü icra edilen önleyici kolluk devriye faaliyeti esnasında N.A. , F.A. ve K.A. isimli şahısların 6 adet canlı mühre (Keklik) ve 5 adet tuzak kullanarak keklik yakaladıkları tespit edilmiştir. 6 adet canlı keklik ve 5 adet keklik tuzağı muhafaza altına alınmış, Muhafaza edilen keklik ve tuzakları 15 Şubat 2020 günü Adıyaman Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim edilmiş ve Keklikler Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerince doğaya salınmıştır." şeklinde ifade edildi.