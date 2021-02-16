Bağcılar'da polisin şehit edilmesine ilişkin davada flaş gelişme! Şehit ailesi isyan etti!

Bağcılar'da geçtiğimiz yılın Temmuz ayında polis memurları Yunus Naçar ve Erkan Gökteke, Serdar Balta ile 18 yaşından küçük olan Kadir A.'yı birlikte caddede yürüdükleri sırada, yakın zamanda gerçekleşen bir yaralama olayının failleri olabilecekleri şüphesiyle sivil polis aracıyla takip etmeye başlamış, aracı Serdar Balta'nın önüne kıran polis memurları, araçtan indikleri sırada polis olduklarını söylemişlerdi. Bu sırada Serdar Balta belinde taşıdığı tabancayı çıkarıp, görevli polis memurlarına ateş açmıştı. Polis memurlarından Yunus Nacar yaralanırken, Erkan Gökteke ise şehit olmuştu.

Olaya ilişkin dava Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Serdar Balta, suça sürüklenen çocuklar Kadir A., Reis B., Oğuzhan I. hazır bulurken, Hakkı Gökteke, Cemile Gökteke ve Yunus Nacar ve taraf avukatları katıldı.

Duruşmada suça sürüklenen çocuklar Kadir A., Reis B., Oğuzhan I'nın Bakırköy 2. Çocuk Ağır Ceza'da yargılandığı dosya ile Serdar Balta'nın yargılandığı dosyanın birleştirilmesine karar verildi.

"BİZİM ARACIMIZIN ARKASINDAN DOLAŞARAK ERKAN'A DOĞRU ATEŞ ETTİ"

Olayda yaralanan polis memuru Yunus Nacar ifadesinde, "Onlar kaçtığı için biz de takip ettik. Kadir'i fark ettik ve araçla arkasından gitmeye çalıştık. Bu sırada sokakta bir şahısın aracını temizlemeye uğraştığını gördük bunu fark ettiğimiz sırada Serdar Balta'nın minibüsün yakınında olduğunu fark edince dur polis diye bağırdım ve aracı kullanan arkadaşım Erkan sokak üzerinde bulunan minibüsün önüne aracı kırdı. Tam bu sırada ben kapıyı açıp inmek ve şahsı yakalamak istediğim sırada Serdar'ın belinde taşıdığı silahı çıkararak bana doğru bir el ateş etti. Aramızda 1-1 buçuk metre mesafe vardı. Ben henüz oturur vaziyetteydim kafama doğru ateş ediyordu, ben araçtan inmek üzere hamle yaptığım için yan vaziyetteydim. Ateş etmesi sonucu sırt kısımdan giren mermi sol omzundan çıktı buna rağmen araçtan inip şahsı yakalamaya çalıştım. Bizim aracımızın arkasından dolaşarak Erkan'a doğru ateş etti. Vurulduğunu fark etmedim bu sebeple silahımı çıkarmaya fırsatım olmadı. Serdar kaçmaya devam etti. Yaralı halde baktığım 10-15 metre uzaklıktan Kadir'in bize baktığını fark ettim. Serdar'ın kaçması üzerine Kadir'de kaçmaya başladı. Şikayetçiyim" dedi.

"7 AYDIR SUÇSUZ YERE CEZAEVİNDEYİM"

Kadir A. savunmasında; "Şehit olan polisin ailesine baş sağlığı diliyorum. Benim bu olayla bir ilgim yoktur. 7 aydır suçsuz yere cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

Sanık Serdar Balta savunmasını yapmak için ek süre talebinde bulundu.

KADİR A. TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, sanık Serdar Balta'nın savunmasını yapmak üzere süre verilmesine, Kadir A'nın tutuklulukta geçirdiği süre ve delillerin büyük oranda toplanmış olması nedeniyle karartma ihtimalinin bulunmamasının bu aşamada adli kontrol tedbiri uygulamasına yeterli olacağı değerlendirmesinde bulundu. Heyet, Kadir A'nın yurt dışına çıkış yasağı ve 15 günde bir imza atmak suretiyle tahliyesine karar verdi.

"HERKESİN CEZA ALMASINI İSTİYORUM, SUÇLU OLAN HERKESİN"

Duruşmadan sonra konuşan şehit Erkan Gökteke'nin eşi Cemile Gökteke, geçen duruşmadaki gibi hayal kırıklığı yaşadığını ifade ederek, "Geçen günlerde görülen çocuk mahkemesinde iki tanesi serbest bırakılmıştı. Yine bugün ağır ceza mahkemesinde eşimi vuranın direk yakınındaki insan, tahliye edildi. Ben bugün 2 yaşındaki çocuğumu evde ağlayarak bırakıp, dik durarak bu mahkemeye geliyorum. Ama her seferinde bize katillerin sevinçlerini yaşatarak evimize geri gönderiyorlar. Ben en son salondan çıkarken hakime de, 'Bir dahaki duruşmada da vuranı serbest bırakın, olsun bitsin, biz de boşuna gelmeyelim' dedim. Çünkü biz her geldiğimizde birini serbest bırakıyorlar." dedi. Eşinin husumetli olduğu biriyle yaşadığı kavgadan dolayı vurulmadığını, bu vatanı savunurken vurulduğunu aktaran Cemile Gökteke, şunları söyledi:

"Cenazesinde ağzımdan çıkan tek laf vardı, 'herkesin ceza almasını istiyorum, suçlu olan herkesin.' Bütün hepsi suçlarını kabul ediyorlar. Hepsi çelişkili ifade veriyorlar. Bu şekilde davranmalarına rağmen serbest kalıyorlar. Herkese soruyorum, adalet bu mu? Bunlar çocuksa benim 2 yaşındaki çocuğumun günahı neydi? Ben adalet kavramının bu şekilde olduğuna inanmıyorum. Ben hepsinin tekrardan tutuklanmasını istiyorum. Çünkü benim eşimin canı bu kadar ucuz değildi. Ben eşimin cenazesinde bunun için seslenmedim. Ben buraya her geldiğimde birinin serbest kalışının mutluluklarını görmek için gelmiyorum. Ben ayakta durarak, buraya geliyorsam, ben onların ceza almasını görmek için geliyorum. Süleyman Soylu'ya sesleniyorum. Ben bu olayda parmağı olan, kendi ağızlarıyla bunları ifade eden, onaylayan, suçlarını kabul eden ve sadece 18 yaşının altında olduğu için çocuk diye geçen bireylerin hepsinin tekrar tutuklanmasını istiyorum. Bu hak değil, bu adalet değil. Daha 7 ay oldu, toprağı kurumadı" diye konuştu.

"6 AY MIYDI BUNUN CEZASI"

Şehit polis memurunun babası Hakkı Gökteke de, "Benim oğlum şehit oldu. Şehidin canının cezası sadece 6 ay mı? Esas katilin yanındaki kişi bu sefer serbest kaldı. 6 ay mıydı bunun cezası? Adalet bu mu? Biz bir sefer yıkıldık, ikinci kez, üçüncü kez tekrar aynı acıyı bize yaşatıyorlar. İfadeleri hep çelişkili. Önce Allah'a havale ediyorum, sonra adalete." dedi.