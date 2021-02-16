Bakan Koca’dan Maraş göndermesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, illere göre 7 günlük her 100 bin kişide görülen yeni tip koronavirüs (Covid-19) vaka sayılarını açıkladı. Harita da Kahramanmaraş'ın isminin yazılmadığını gören bir vatandaş, Bakan Fahrettin Koca'ya Twitter'dan seslendi. Bakan Koca'nın verdiği yanıt on binlerce beğeni aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dün düzenlediği basın toplantısında yeni tip koronavirüs vaka sayılarını Türkiye haritasıyla birlikte paylaştı. Harita da Kahramanmaraş'ın isminin unutulduğunu gören Kahramanmaraş'ı Alperen Zabun isimli bir vatandaş, Twitter'dan Bakan Koca'nın paylaşımının altına; "Sayın bakan neden sadece Kahramanmaraş ilinin adı yazılmamış? Grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi falan mı var bizim burada? "diye yazdı.

Mesajı okuyan ve Zabun'a yanıt veren Bakan Koca, "Alperen bey, belki orada grafiği hazırlayan arkadaşın eski sevgilisi yok ama Anadolu'nun güzel insanları var. Orayı görünce Kahramanmaraş olduğunu herkes bilir." yazdı.

Fahrettin Koca'nın yanıtı kısa sürede binlerce beğeni aldı.