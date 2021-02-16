Bir haftada 60 operasyon!

Kocaeli Valiliği tarafından Kocaeli'nde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından son 1 haftada gerçekleştirilen operasyonlara ait rakamlar açıklandı. Yapılan açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından son bir haftada gerçekleştirilen 59 ayrı operasyonda, 118 kişinin gözaltına alındığı, yapılan işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüphelilerden 13'ünün tutuklandığı ve 7'sinin ise adli kontrol ile serbest kaldığı ifade edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Öte yandan emniyet tarafından düzenlenen operasyonlarda 1 kilo714 gram Esrar, 11 gram Skunk, 799 gram Bonzai, 126 gram metamfetamin, 3 gram kokain, 340 Captagon ile birlikte 1 Tabanca, 46 fişek,4 hassas terazi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 685 lira para ele geçirildiği ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen 1 çalışmada ise üzerinde 3 gram esrar ile yakalanan bir kişi hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.