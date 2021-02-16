Çanakkale Mobil Müze aracı Şırnak’ta

Silopi ilçe merkezi dört yoluna gelen "Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi" ziyarete açıldı. İçinde Çanakkale Savaşı ile ilgili fotoğrafların ve çeşitli görsel materyallerin yer aldığı müzede çeşitli videolarla da tanıtımlar yapılıyor. Vatandaş ve öğrencilerin yoğun ilgisinin olduğu Çanakkale Savaşları Mobil Müzesi, ziyaret eden vatandaşları da duygulandırdı. Kültür ve Turizm Bakanlığının hayata geçirdiği proje kapsamında Çanakkale Savaşları'ndan kalma objelerin yer aldığı ve dijital gösterilerin sunulduğu mobil müze, Silopi ilçesinin ardından Şırnak merkez ve diğer ilçelerinde ziyarete açılacak.

Çanakkale Savaşları Mobil Müze Rehberi Gamze Akıncı 2 Temmuz'da tüm Türkiye'yi gezmek için yola çıktıklarını belirterek; "Şu anda 62. İlimiz Şırnak'ta bulunuyoruz. 2 gündür Silopi'deyiz, sonra İdil ve Cizre'ye gideceğiz. Halkımız olmak üzere özellikle öğrencilerimizin ilgisi çok yüksek. Ağırladığımız misafirlerimizi çok memnun. Buraya gelenler arasında çok duygulanan ve gözleri dolanlar oluyor. Özellikle Çanakkale'ye gidemeyenler mobil müze için çok teşekkür ediyorlar." dedi.

Ziyaretçi Meritan Akın Çanakkale savaşında yaşananları canlı olarak gördüğünü, çok mutlu olduğunu belirterek; "Daha önce hep televizyon izliyor ders kitaplarından okuyorduk. Bugün mobil sanal müzesi sayesinde ilçemizde gördük." dedi.

Öğrencileri müze ziyaretine getiren Yiğit Can Emir; "Bu uygulamayla öğrencilerimiz burada tarihle ilgili somut materyalleri görme fırsatı buldular. Bu da öğrencilerimizi için son derece önemli. Bu açıdan Kültür bakanlığımıza teşekkür ediyoruz. Özellikle ülkemizin farklı bölgelerinde müze olmayan öğrencilerimiz için çok büyük bir fırsat oldu." dedi.