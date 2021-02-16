Canlı yayında polis baskını!

İzmir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi Emtia Kaçakçılığı Büro Amirliği ekipleri gümrük kaçağı parfümlerin internet üzerinden canlı satış yöntemiyle ticaretini yapan şahısların olduğu bilgisine ulaştı. Şahısları takibe alan polis ekipleri adreslerini tespit etti. Mahkeme kararıyla belirlenen Buca ilçesindeki adreslere baskın düzenlendi. Düzenlenen baskında Ö. K., E. A., E.Ö. ve D. A. İsimli 4 kişi gözaltına alındı. Ayrıca piyasa değeri 500 bin lira olan bin 359 adet gümrük kaçağı parfüm ile 8 adet kol saatine el konuldu.

"KAÇAKÇILIK POLİSİ GELDİ, YAYINI KES"

Bir kadın internet üzerinden parfümün tanıtımını yaparken polis adrese baskın düzenledi. Bu anlar saniye saniye canlı yayın sırasında kaydedildi. Görüntülerde kapıyı çalan kişiye, 'girebilirsin' diye seslenen kadın daha sonra tanıtım yapmayı bırakıp kapıya doğru yöneliyor. İçeri giren görevli polis daha sonra kadına, 'Yayında mısın? Tamam yayını kes. Kaçakçılık polisi geldi yayını kes" derken görülüyor. Daha sonra Kaçakçılık polisi adreste arama yaparken kayıt devam ediyor.

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