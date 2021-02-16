Regaip Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Takvimine göre 2021 Regaip Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabı

Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü Recep ayıyla başladı. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Şaban ayıyla devam edecek ve son olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte bitecek. Bu noktada 2021 kandil günleri ve tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Takvimi'ne göre, 5 kandil gününden 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor.
Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.
Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre 2021 yılının kandil tarihleri belli oldu.
İşte Kandil tarihleri…
2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?
2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:
Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe
Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba
Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi
Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi
Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar