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ne zaman? Diyanet İşleri Takvimine göre 2021 Regaip Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan dini günler takvimine göre ve tarihleri belli oldu. 13 Şubat itibariyle Mukaddes üç aylar başladı. Recep ayıyla başlayan, Şaban ayıyla devam eden üç aylar 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte son bulacak. Diyanet takvimine göre tarihleri belirtilen 5 kandil gününden 4’ü üç ayların içerisinde yer alıyor. Yılın ilk kandili ne zaman? İşte Diyanet tarafından paylaşılan takvime göre 2021 Kandil tarihleri…

Giriş Tarihi: 16.2.2021 13:04 Son Güncelleme: 16.2.2021 13:04 ABONE OL
Regaip Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Takvimine göre 2021 Regaip Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabı

Mübarek üç aylar 13 Şubat Cumartesi günü Recep ayıyla başladı. Recep ayıyla başlayan üç aylar, Şaban ayıyla devam edecek ve son olarak 11 ayın sultanı Ramazan ayıyla birlikte bitecek. Bu noktada 2021 kandil günleri ve tarihleri vatandaşlar tarafından merak konusu oluyor. Diyanet İşleri Takvimi'ne göre, 5 kandil gününden 4'ü üç ayların içerisinde yer alıyor.

REGAİP KANDİLİ NE ZAMAN?

Mübarek üç aylar Receb ayı ile başladı. Üç ayların ilk kandili olan Regaip Kandili ise 18 Şubat Perşembe günü idrak edilecek.

DİYANET DİNİ GÜNLER TAKVİMİ İLE 2021 KANDİL GÜNLERİ

Diyanet İşleri tarafından yayınlanan takvime göre 2021 yılının kandil tarihleri belli oldu.

İşte Kandil tarihleri…

2021 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

2021 yılı için kandillerin tarihleri aşağıdaki gibidir:

Regaip Kandili : 18 Şubat 2021 Perşembe

Miraç Kandili : 10 Mart 2021 Çarşamba

Berat Kandili : 27 Mart 2021 Cumartesi

Kadir Gecesi : 8 Mayıs 2021 Cumartesi

Mevlid Kandili : 17 Ekim 2021 Pazar

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Regaip Kandili ne zaman? Diyanet İşleri Takvimine göre 2021 Regaip Kandil tarihi ne zaman sorusunun cevabı
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