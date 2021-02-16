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Eşi evi terk etti diye kayınbiraderini sorumlu tuttu! Tabancayla vurarak öldürdü

'da, şiddet uyguladığı eşini ikna etmek için kayınpederinin evine giden Osman K. (27), burada eşinin kardeşi Nejdet K. ile tartıştı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Osman K., kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürdü. Olay yerinden kaçan zanlı, kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Giriş Tarihi: 16.2.2021 23:23 Son Güncelleme: 16.2.2021 23:29 ABONE OL
Eşi evi terk etti diye kayınbiraderini sorumlu tuttu! Tabancayla vurarak öldürdü

Iğdır'da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.'yi tabancayla ateş ederek, öldürdü.

Olay, merkez Özgür Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı.

Eniştesi tarafından vurulan Nejdet K.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCAYLA ATEŞ AÇARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Osman K.

ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI

Kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.

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Eşi evi terk etti diye kayınbiraderini sorumlu tuttu! Tabancayla vurarak öldürdü
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