Eşi evi terk etti diye kayınbiraderini sorumlu tuttu! Tabancayla vurarak öldürdü

Iğdır'da Osman K. (27), eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderi Nejdet K.'yi tabancayla ateş ederek, öldürdü.
Olay, merkez Özgür Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yaşandı. Eşinden şiddet gördüğü gerekçesiyle babaevine yerleşen 2 çocuk annesi Nubar K. (22), boşanma davası açtı. Konuşmak ve 2 çocuğunu almak için kayınpederinin evine giden Osman K. ile eşinin kardeşi Nejdet K. arasında tartışma çıktı.
Eniştesi tarafından vurulan Nejdet K.
TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCAYLA ATEŞ AÇARAK ÖLDÜRDÜ
Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Tartıştığı kayınbiraderini tabancayla vurarak öldüren Osman K.
ZANLI KISA SÜREDE YAKALANDI
Kaçan Osman K., güvenlik güçleri tarafından kısa sürede yakalandı. Soruşturma sürüyor.