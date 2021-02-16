Eşi evi terk etti diye kayınbiraderini sorumlu tuttu! Tabancayla vurarak öldürdü

Eniştesi tarafından vurulan Nejdet K.

TARTIŞMA BÜYÜDÜ, TABANCAYLA ATEŞ AÇARAK ÖLDÜRDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine Osman K., eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu Nejdet K.'ye yanında getirdiği tabancayla ateş etti. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Nejdet K., kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.