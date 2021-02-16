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Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü

'da şiddet uyguladığı eşinin evi terk etmesinden kayınbiraderini suçlayan Osman K., tartıştığı kayınbiraderi Nejdet K.’yı silahla vurarak öldürdü.

HALİL ÖZTÜRK
Giriş Tarihi: 16.2.2021 19:49 ABONE OL
Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü

Olay, dün 16.00 sıralarında Merkez Özgür mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 22 yaşındaki Nubar K. eşi Osman K.'den (27) şiddet gördüğü gerekçesiyle evinden ayrılarak baba evine yerleşti ve boşanma davası açtı.

Bu durumdan eşinin ailesini sorumlu tutan Osman K. ise, 2 çocuğunu almak için kayınperinin evine gitti. Bu sırada dışarı çıkan Nubar K.'nin kardeşi Nejdet K. eniştesiyle tartışmaya başladı. Osman K. belinde çıkardığı silahla Nejdet K.'ye ateş ederek kaçtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden mermilerle ağır yaralanan Nejdet K. kaldırıldığı Iğdır Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti
Cinayet zanlısı Iğdır Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim oldu.

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Eşinin evi terk etmesinden sorumlu tuttuğu kayınbiraderini öldürdü
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