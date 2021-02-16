Gaziantep'te 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'teki olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Fatma S., kocasının işte olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde rahatsızlanarak yere yığıldı.