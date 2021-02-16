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'te 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

'in Şahinbey ilçesinde 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Fatma S., kocası tarafından evde ölü olarak bulundu.

İHA
Giriş Tarihi: 16.2.2021 21:01 Son Güncelleme: 16.2.2021 21:11 ABONE OL
Gaziantep'te 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Gaziantep'teki olay, Şahinbey ilçesine bağlı Yeditepe Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 2 çocuk annesi ve 7 aylık hamile olan Fatma S., kocasının işte olduğu esnada henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı evde rahatsızlanarak yere yığıldı.

Kocası Verid Abdumuhammed iş dönüşü eve geldiğinde eşinin yerde hareketsiz yattığını gördü. Olay yerine çağrılan 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede Fatma S.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

CESEDİ AİLESİNE TESLİM EDİLDİ

Talihsiz kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için kaldırıldığı Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edildi.

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Gaziantep'te 7 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu
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