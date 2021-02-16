Gülistan’ı kardeşi vurdu

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçe merkezinde önceki gün akşam saat 19:15 sıralarında uğradığı silahlı saldırıda olay yerinde hayatını kaybeden Gülistan Şaylemez'in katili 28 yaşındaki kardeşi Abdullah Şaylemez olduğu belirlendi.

Ablasını takip edip boş sokakta yanına yaklaşarak, arkadan üç el ateş eden abla katili Şaylemez, bölgeden kaçtı. Genç kadın, kafa, omuz ve bel kısmına isabet eden kurşunlarla kanlar içerisinde yere yığıldı. Şaylemez, olay yerinde hayatını kaybederken, polisin yaptığı çalışmaları sonucu, Abdullah Şaylemez, Cinayet Masası ekipleri tarafından gizlendiği Hasan A.'nın evinde yakalandı.

Cinayette kullandığı silahla birlikte emniyete götürülen Abdullah Şaylemez, polisteki ilk ifadesinde ablasını 'namus meselesi' nedeniyle öldürüldüğünü söyledi. Bağlar ilçesi Aile İçi Şiddet Birimi'ne müracaattı bulunan Gülistan Şaylemez ile ilgili babası Abdülvehap Şaylemez ve akrabası Adil Samancı hakkında şikâyetçi olduğu ve bu nedenle koruma kararı olduğu ortaya çıktı.

Bu arada, yaklaşık 7 yıl önce evlenip Almanya'ya giden Gülistan Şaylemez'in bir yıl sonra eşinden ayrılıp Diyarbakır'a geldiği öğrenildi. Bursa'da yaşayan babası Abdülvehap Şaylemez'in boşanan kızına sık sık 'namusumuzu kirlettin' diye baskı yaptığı belirlendi.