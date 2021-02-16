Hatay’da siber suçlularına operasyon: 6 gözaltı

Hatay Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri faaliyetlerin tespiti, deşifre edilmesi ve engellenebilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar neticesinde askeri bölgede bulunan 6 şüpheli şahsa ait 8 farklı adrese operasyon düzenlendi.

Düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Şahısların evlerinde yapılan aramada arama 30 adet dijital materyal ( telefon, bilgisayar, hard disk vb.), 2 adet kurusıkı tabanca ve bu tabancalara ait şarjör ve mermiler, 1 adet av tüfeği ve 400 bin lira değerinde 50 bin 180 dolar, 19 bin 845 TL, 5 bin 300 Riyal ve 895 Euro bulundu.

Şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.