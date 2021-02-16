Son Dakika Haberi: İkranur Tirsi'nin katili hakkında gelişmeyi Müge Anlı açıkladı! İkranur'un katili kim?

Gelen son dakika haberi ile İkranur Tirsi olayında yeni bir aşamaya geçildi. 2020 senesinde Giresun ilinde kaybolan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin 3 gün sonra cansız bedenine ulaşılmıştı. Cenazenin bulduğu günden bugüne kadar ölümü ile ilgili soruşturma kapsamlı olarak sürdü ve pek çok kişinin ifadesine başvuruldu. Soruşturma kapsamında 20 kişiden alınan DNA örneği incelenirken, cansız bedeni bulunan kızın akrabalarından 7 kişi emniyet güçleri tarafından gözaltına alınmış ve şüpheliler polis sorgusuna çekilmişti. Edinilen son dakika bilgisine göre; akrabalarından 5'i serbest bırakılırken olaya dahli bulunduğu iddia edilen küçük amcası Sinan T. (14) ve halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde Bulancak Adliyesi'ne getirildi. Dün gerçekleştirilen canlı yayında Müge Anlı ATV ekranlarında İkranur Tirsi olayına ilişkin son gelişmeleri aktardı!
SON DAKİKA HABERİ!
İkranur'un cinayet zanlısı 14 yaşındaki amcası ve halası tutuklanarak ceazevine gönderildi!
Giresun'un Bulancak ilçesine bağlı İcilli köyünde 27 Haziran 2020 akşamı evinin yakınındaki bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya giden ve kaybolduktan 3 gün sonra evlerine 7 km uzaklıktaki derede cansız bedenine ulaşılan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'yi 14 yaşındaki amcasının boğarak öldürdüğü ve dereye de ablası ile birlikte attıkları ortaya çıktı.
İkranur Tirsi'nin ölümünde son dakika haberi: 14 yaşındaki amca itiraf etti! İkranur’un katili amcası çıktı | Video
Jandarma Genel Komutanlığı Suç Araştırma Timi, Denizli'den gelen Jandarma Suç Araştırma Timi ve Giresun İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında savcılık talimatıyla Cuma günü sabah saatlerinde eş zamanlı düzenlenen operasyonla İkranur'un dedesi N.T., halaları S.T., Ayşe T., S.T., amcaları Sinan T. (14), A.T. ve kuzeni A.T olmak üzere 7 kişi gözaltına alındı. Bulancak ilçe Jandarma Karakolunda 3 gündür çapraz sorguya alınan akrabalarından 5'i serbest bırakılırken, olayı gerçekleştirdiklerini itiraf eden küçük amcası Sinan T. (14) ve ona cesedi dereye atmak için yardım eden halası Ayşe T. yoğun güvenlik önlemleri altında sabah saatlerinde ilk olarak olay yerinde İkranur'u nasıl öldürdüklerini anlattılar. Ardından abla ve kardeşi Bulancak Adliyesi'ne getirildi.
Savcılıktaki ifadelerinde İkranur'u olay günü kızdığı ve sinirlendiği için boğarak öldürdüğünü itiraf eden 14 yaşındaki amca Sinan T. olay sonrası ablası Ayşe T. ile birlikte cesedi dereye attıklarını söyledi. Sinan T. nöbetçi savcılıktaki ifadesinin ardından cinayet suçundan, abla Ayşe T. de 'yardım yataklık ve delilleri karartmak' suçundan tutuklanma talebi ile nöbetçi mahkemeye sevk edildi.
Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi. Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı. İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.
8 ay önce dere yatağında ölü bulunan İkranur Tirsi'nin ölümüne ilişkin flaş gelişmeyi Müge Anlı canlı yayında açıkladı. Yapılan açıklamaya göre; 14 yaşındaki öz amcası İkranur Tirsi'yi öldürdüğünü itiraf etti!
AMCANIN İFADESİ ORTAYA ÇIKTI
Giresun'un Bulancak ilçesinde geçen yıl bahçede otlayan büyükbaş hayvanlara bakmaya gittikten sonra kaybolup, 3 gün sonra da derede cansız bedeni bulunan 7 yaşındaki İkranur Tirsi'nin ölümüyle ilgili amcası S.T. ile halası A.T.'nin tutuklandığı soruşturmada sır perdesi aralanıyor. Cinayeti itiraf eden S.T., ifadesinde olay günü harman alanında İkranur'un yaramazlık yaptığını iddia ederek, "Harman alanındaydık. İkranur biraz şımarık kızdı. Olay günü sağımı solumu çekiştirdi, koluma vurdu. Ben de ona vurdum, tokat attım yere düştü. Bu sırada ağlamaya ve bağırmaya başladı. Kimse duymasın diye susturmak için ağzını kapattım. Nefessiz kalınca öldü. Ben de ablama haber verdim. Ablamla birlikte harmanlık alandan İkranur'un cansız bedenini taşıyıp dereye attık" dedi.
NELER OLMUŞTU?
Giresun'un İcilli köyüne bağlı Kıran Mahallesi'nde 27 Haziran 2020 günü evinin yakınındaki bahçede 6 yaşındaki kardeşi ve kuzeni ile oynayan Nazlı ve Serdar Tirsi çiftinin kızları İkranur, büyükbaş hayvanların yanına gitti. Küçük kız, geri dönmeyince ailesine haber verildi.
Çevrede arama yapan ailesi, kızlarını bulamayınca jandarma ekiplerine bildirdi. Köye gelen jandarma, AFAD ve AKUT ekipleri arama çalışması başlattı.
İz takip ve kadavra köpekleri, drone ve termal kameralar ile aranan İkranur'un cansız bedeni evinden 7 kilometre uzaklıktaki Salman mevkisi Adaköy deresinde bulunmuştu.
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