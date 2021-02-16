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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu, 52 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul merkezli Muş,Tekirdağ ve Kastamonu’da yapılan eş zamanlı operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı.

MUSTAFA BAKIRHAN MUSTAFA BAKIRHAN
Giriş Tarihi: 16.2.2021 07:00 ABONE OL
İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu, 52 gözaltı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, zehir tacirlerine yönelik yaptığı 9 aylık teknik ve fiziki takibin ardından harekete geçti. İstanbul merkezli Tekirdağ ve Kastamonu'da 55 adrese operasyon yaptı. Özel harekat timleri eşliğinde adreslere giren polis ekipleri uzun süre arama yaptı.



52 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI
Operasyon kapsamında İstanbul'da Bahçelievler, Güngören, Beylikdüzü, Ümraniye ve Bağcılar'da da baskınlar yapıldı. Toplamda 58 şüpheli hakkında gözaltı kararının bulunduğu operasyonda 52 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.



Operasyonla ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenildi.

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İstanbul merkezli 4 ilde uyuşturucu operasyonu, 52 gözaltı
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