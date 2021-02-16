İzmir polisinden 3 ilde eş zamanlı çete operasyonu: 40 gözaltı

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda yasa dışı silah ve mühimmat ticareti yapan çete çökertildi. 40 çete üyesi gözaltına alındı. 17 adet tabanca, 13 adet av tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Torbalı, Tire, Selçuk, Bayındır İlçeleri ile Aydın'ın Kuşadası ilçesi ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

İzmir polisi yasadışı silah ve mühimmat ticareti yapan suç örgütü üyesi 45 kişiye yönelik gözaltı kararı verildi. Adreslere düzenlenen baskınlarda 40 örgüt üyesi gözaltına alındı. 5 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 17 adet tabanca ve şarjörü, 13 adet av tüfeği, çok miktarda tabanca ve av tüfeği fişeği ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki ifade alma işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecekleri belirtildi.