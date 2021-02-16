Kafe ve restoranlarla ilgili flaş öneri! Kafeler ve Restoranlar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları salgın sürecinde verilen kısıtlama ve normalleşme kararlarında büyük bir rol oynarken "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?" sorusu milyonlarca işletme sahibi ve müşterilerinin gündeminde yer alıyor. Vakalarda geçtiğimiz sene sonunda yaşanan rekor artışlar nedeniyle verilen kısıtlama kararları, vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte ise normalleşme beklentilerine neden oldu. Kafe, restoran, lokanta, kahvehane gibi işletmelerde uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı tarih merakla bekleniyor.

RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Hürriyet'in haberine göre; Hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantılarda uzunca bir süredir kısıtlama kapsamında kalan ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan mekan sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla yeni öneriler konuşuluyor. Söylentilere göre; kafe ve restoran tarzı işletmelerin kapalı alanlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması bu önerilerin başında geliyor…