Kafe ve restoranlarla ilgili flaş öneri! Kafeler ve Restoranlar açılacak mı, ne zaman açılacak?

Bilim Kurulu Toplantısı sonrası Bakan Koca'nın açıklamaları salgın sürecinde verilen kısıtlama ve normalleşme kararlarında büyük bir rol oynarken "Restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak?" sorusu milyonlarca işletme sahibi ve müşterilerinin gündeminde yer alıyor. Vakalarda geçtiğimiz sene sonunda yaşanan rekor artışlar nedeniyle verilen kısıtlama kararları, vaka sayısının düşüşe geçmesiyle birlikte ise normalleşme beklentilerine neden oldu. Kafe, restoran, lokanta, kahvehane gibi işletmelerde uygulanan kısıtlamaların kaldırılacağı tarih merakla bekleniyor.
RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Hürriyet'in haberine göre; Hükümet ve Sağlık Bakanlığı'nda gerçekleşen toplantılarda uzunca bir süredir kısıtlama kapsamında kalan ve ekonomik açıdan zorluk yaşayan mekan sahiplerinin mağduriyetini ortadan kaldırmak amacıyla yeni öneriler konuşuluyor. Söylentilere göre; kafe ve restoran tarzı işletmelerin kapalı alanlarında 45 dakikadan fazla oturulmaması, kapasitenin yüzde 30 ile sınırlı tutulması bu önerilerin başında geliyor…
FLAŞ ÖNERİ!
Edinilen bilgiye göre, son birkaç hafta içerisinde hem mutasyon hem de vaka sayılarının artması nedeniyle yaşanan "değerlendirme sürecinin" ardından bir dizi kararlar alınacak. Vaka sayısının geriye doğru seyrinin devam etmesi durumunda mart ayı için daha önce planlanan çalışmaların hayata geçilebileceği belirtiliyor. Sadece, yöntem ve kurallarda bazı değişiklikler yapılacağı konuşuluyor.
KAPASİTEYE % 30 SINIRI
Hükümette ve Sağlık Bakanlığı'nda yapılan değerlendirme toplantılarında, ortaya atılan ilginç öneriler var. Buna göre bulaşın azaltılması için kafe, restoran ve lokantaların kapalı bölümlerinin sadece yüzde 30 kapasiteyle açılması ile oturma süresinin 45 dakikayla sınırlandırılmasını önerenler oldu. Bu mekânların açık alanlarının ise yüzde 50 kapasiteyle kullanılabileceği belirtildi.
EĞİTİM PLANI DA MASADA
Öğretim kurumlarıyla ilgili kararların da aşamalı olarak hayata geçirilebileceği belirtiliyor. Mart ayında daha önce planlandığı gibi ortaöğretimdeki eğitimin başlayabileceği, üniversitelerle ilgili ayrı bir planlama yapılacağı ifade edildi. YÖK'ün üniversitelere yaptırdığı online eğitim ve bundan sonraki süreçle ilgili anketin sonuçlarının da hükümete iletildiği kaydediliyor. İddiaya göre, üniversitelerin yüz yüze eğitim için ikinci dönemlerinin uzatılabileceği ve eğitimin 1 Ağustos'a kadar sürebileceğine ilişkin yorumlar yapılıyor.
KAFE VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Milyonların merak ettiği bu konuyla ilgili olarak henüz resmi bir bilgi ise bulunmuyor. Gözler bu konuyla ilgili olarak gelecek son dakika açıklaması için Kabine Toplantısı'na çevrildi.