Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar geldi. Hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı ile gök gürültüsü görülmesi binlerce vatandaşı tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayıyla ilgili olarak kar yağarken gök gürlemesi neden olur sorusuna ise yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları konuya yönelik olarak kar yağarken gök gürlemesinin nedenini, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasına işaret etti.
Meteoroloji uzmanları kar yağarken gök gürlemesinin nedenini çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşturmasına bağlıyor. Denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken şimşek çakmasının nedeni, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıdır. Yani doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi gök gürültüsüne sebep olur.
Genellikle denize kıyısı olan bölgelerde yaşanan kar yağarken şimşek çakmasının nedeni, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olması dolayısıyla meydana gelir. Sıcak deniz üzerinden buharlaşan hava üzerindeki soğuk hava içerisinde hızla yükselmesiyle bulut içerisinde küçük dolu taneleri oluşur. Bu doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi ile gök gürültüsü gerçekleşir.
Meteoroloji yetkilileri ise konuya şu açıklamayı getiriyor: "Gökgürültüsü şimşek ve kar yağışı yadırgandı. Çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşuyor. Bu ilkbaharda yaşanan doğa olayının bir benzeri. Bu nedenle de aynı ilkbahardaki gibi gök gürültüsü meydana geliyor. Kar yağarken şimşek çakmaz diye bilimsel bir kural yok. Bu normal bir olaydır. Korkup endişelenmeye gerek yok"