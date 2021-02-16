Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden hava durumu ve kar yağışı ile ilgili uyarılar geldi. Hafta başından itibaren etkili olan kar yağışı ile gök gürültüsü görülmesi binlerce vatandaşı tedirgin etti. Nadir görülen doğa olayıyla ilgili olarak kar yağarken gök gürlemesi neden olur sorusuna ise yanıt aranıyor. Meteoroloji uzmanları konuya yönelik olarak kar yağarken gök gürlemesinin nedenini, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasına işaret etti.

KAR YAĞARKEN GÖK GÜRLEMESİ NEDEN OLUR?

Meteoroloji uzmanları kar yağarken gök gürlemesinin nedenini çok soğuk olduğu zaman havada dikine gelişen bulutlar oluşturmasına bağlıyor. Denize kıyısı olan bölgelerde kar yağarken şimşek çakmasının nedeni, deniz üzerinde aşırı soğuk havanın olmasıdır. Yani doluların bulutun içinde bulunan buz parçalarıyla elektriksel etkileşime geçmesi gök gürültüsüne sebep olur.