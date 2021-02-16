Karda yürüyen çocukların bot sevinci

Hakkari Yüksekova'da soğuk havada karlar içinde yırtık elbise ve eski botlarla gezinen çocuklar, İstanbul'dan gönderilen hediyelerle sevince boğuldu. Köye yardım götüren gönüllüler, ikisi albino beş çocuğuyla sokakta yürüyen anneyi de yardımla sevindirdi. Eski elbiseler ve 43-44 numara eski botlarla yolda yürüyen çocukların babasının şehre bot ve mont almak için gittiği, ancak üç gün boyunca alamadan geldiğini öğrenen gönüllüler, yeni kıyafetlerle çocukları sevindirdi.

5 YAŞINDA ÇOCUK AYAĞINDA 44 NUMARA ESKİ BOT



Hayırsever ve gönüllüler tarafından toplanan yardımları ulaştırmak için Hakkari Yüksekova'ya giden Sadakataşı Derneği gönüllüleri, içinde yetim ve öksüzlerin bulunduğu 250 çocuğun yüzlerini güldürmek amacıyla bot ve mont dağıttı. Yüksekova merkezde belirlenen ailelere yardımları götürürken, sokakta beş çocuğuyla birlikte yürüyen bir anne ile karşılaştı. Yırtık, eski ve soğuk kış ayları için yetersiz kıyafetlerle gezinen en küçüğü beş yaşındaki çocukların ayaklarında 43-44 numara eski botlar gözlerine çarptı.

İkisi albino hastası olan çocukların ailesiyle yakından ilgilinen gönüllüler, kendilerine bot ve mont vereceğimizi söylediğimizde anne bize çocuklarının babasının mont ve bot almaya çarşıya gittiğini söyledi. Üç gün önce giden babalarını bekleyen çocukların babasıyla görüşen gönüllüler, çocuklara bot ve mont hediye etti. Gönüllülerle görüşen baba, üç gün önce evden ayrıldığını ancak, bot ve mont alamadığını belirterek, yardımları için teşekkür etti.