Soğuk ve karlı günler geçirdiğimiz bu günlerde, Kocaeli'nde kimse aç ve açıkta kalmıyor. Herhangi bir nedenle sokakta kalmak zorunda kalan vatandaşlar, Büyükşehir Barınma Merkezi'nde sımsıcak bir ev ortamında misafir ediliyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olmasıyla birlikte, Kocaeli genelinde özellikle belediye zabıta ekipleri hemen harekete geçti. 7/24 devriye gezen ekipler, herhangi bir nedenle zorunlu olarak sokakta kalan vatandaşları bulup, mağdur olmaması amacıyla Barınma Merkezlerinde misafir olmaları konusunda ikna ediyor. Bu sayede zorlu hava koşullarında kimse aç ve açıkta bırakılmıyor.

194 KİŞİ MİSAFİR EDİLİYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin ihtiyaç sahibi vatandaşlar için kurduğu Barınma ve Konaklama Merkezleri, mağdur vatandaşlara yuva oluyor. Büyükşehir zabıta ekipleri, devriye gezerek ve duyarlı vatandaşlardan gelen ihbarlar ışığında sokakta kalan vatandaşları tespit edip merkezlere iletiyor. Havaların soğumasıyla birlikte Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın İzmit ve Gebze'deki Barınma Merkezlerinde 194 kişi kalıyor. Barınma Merkezi'nde kalanlardan Bahaddin Öner, "Yemeğimiz sıcak geliyor. Rahatımız yerinde. Sıcak suyumuz var, temizlik var. Sokaklarda yatıyorduk. Şu anda her bakımdan rahatım yerinde" dedi.

"DEVLETİMİZE, BELEDİYEMİZE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Bir dönem sokaklarda kalıp barınma merkezine geldikten sonra hayatı düzene girenlerden biri de Ramazan Çar. "Personel her şeyimizle ilgileniyor. İstiyorum ki sokakta kalan arkadaşlar da buraya gelsinler." ifadelerini kullanan Çar, "Devletimize ve belediyemize tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" diyerek memnuniyetini dile getirdi.

BİNLERCE KİŞİ FAYDALANDI

2005 yılından bu yana hizmet veren Barınma ve Konaklama Merkezi, kimsesiz vatandaşlara yardım eli uzatıyor. Bugüne kadar İzmit'teki barınma merkezinde 14.481 kişiye barınma, il dışından gelen 1618 hasta ve refakatçisine konaklama hizmeti verildi. 2020'nin Kasım ayında açılan Gebze'deki merkezde ise 147 kişiye barınma imkânı sunuldu.

KONAKLAMA HİZMETİ DE VERİLİYOR

2020 yılında bin 930 kişiye yardım eli uzatan Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı merkez, mağdur vatandaşlara barınma, gıda, sağlık hizmeti veriyor, huzurevine yerleştiriyor, kalıcı yer bulmalarına imkân sağlıyor. Ayrıca Kocaeli dışından veya uzak ilçelerden tedavi olmak amacıyla gelen vatandaşlara da Konaklama Merkezi ile hizmet verildi. Hasta ve hasta yakınları merkezden hiçbir ücret ödemeden yararlanabiliyor.

BÜYÜKŞEHİR AİLELERİNE KAVUŞTURUYOR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Barınma ve Konaklama Merkezi'nde geniş bir bahçe, yemekhane, sağlık hizmetleri, spor alanları gibi mekânlar bulunuyor. 48 yatak kapasiteli Barınma Merkezi'nde vatandaşlara barınmanın yanı sıra üç öğün sıcak yemek, temizlik ve sağlık hizmeti veriliyor. Hasta olan vatandaşların da yakın hastanelerde tedavi edilmeleri sağlanıyor. Büyükşehir ekipleri ayrıca vatandaşları aileleriyle de kavuşturuyor. Yetkililer sokakta yaşamak zorunda kalan vatandaşları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi "153" numaralı Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri konusunda herkesi duyarlı olmaya çağırıyor.