Konya'daki kazada çok acı ayrıntı! TIR şoförünü kurtardıktan sonra...

YARALILARDAN 5'İ BAŞKA BİR OTOBÜSTEYMİŞ

Kazada yaralanan 38 kişiden 5'inin, aynı saatlerde Kemal Kayış (53) yönetimindeki 27 UG 138 plakalı başka bir yolcu otobüsünün Emin Karaca'nın (47) kullandığı 42 L 3388 plakalı çekiciye çarpması sonucu meydana gelen kazada yaralanan Karaca ile 4 yolcu olduğu belirtildi.

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