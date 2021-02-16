Konya’nın 6 ilçesinde eğitime kar engeli

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Çeltik ve Sarayönü İlçelerinde yüz yüze eğitime bir gün ara verilirken, uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edileceği bildirildi.Konya Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Seydişehir, Bozkır, Yunak, Doğanhisar, Çeltik ve Sarayönü ilçelerimizde yoğun kar yağışı nedeniyle 16.02.2021 salı günü yüz yüze eğitime ilçe hıfzıssıhha kurulları tarafından ara verilmiş olup uzaktan eğitim yoluyla eğitime devam edilecektir" dedi.