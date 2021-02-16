Mahalle Bekçileri suçlulara geçit vermiyor

Bekçilerin performansı göz doldururken başarılı bekçi ve polislere Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile Emniyet Müdürü Barış Murat Başol tarafından başarı belgesi verildi.Mahalle bekçileri Erdemoğlu Bulvarında yapılan uygulamada durumundan şüphelendikleri araca dur ihtarında bulundu. Araç sürücüleri dur ihtarına uymayarak kaçtı.Motorize polis ekipleri ile yaşanan kovalamaca sonucunda araç Merkez Mahallesi Recep Ateşsokak üzerinde terk edilmiş olarak bulundu. Araçta yapılan incelemede aracın arka koltuğu üzerinde 2 adet tabanca ile toplam 27 adet mermi ele geçirdi.Yapılan araştırmalarda aracı terk ederek kaçan araç sürücüsü yakalanarak adliye sevk edildi. Erdemli Kaymakamı Avni Kula ile İlçe Emniyet Müdürü Barış Murat Başol, kaçan şahsın ve silahların yakalanmasında başarı gösteren Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile emniyet personeline, başarı belgesi vererek ödüllendirdi.