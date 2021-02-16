Sabah Namazı İmsak Vaktinin Girmesiyle Kılınabilir Mi? İmsak Vaktinden Sonra Sabah Namazı Kılınır Mı?

İslam'ın ikinci şartı olan namaz en önemli ibadetler arasında ilk sırada gelir. Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namazlar arasında sabah namazı da vardır. Günün en erken saatte kılınacak olması nedeniyle diğer vakitlere göre biraz daha zahmetlidir. Ancak sabah namazının fazileti bir o kadar da fazladır. Sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorusu da bu noktada birçok kişinin araştırdığı konulardan birisidir. İmsak vaktinden sonra güneş vaktine kadar sabah namazı kılınıp kılınmadığı merak edilir. İmsak vaktinden sonra sabah namazı kılınır mı ve sabah namazı imsak vaktinin girmesiyle kılınabilir mi sorularının cevabına aşağıda yer verdik.

SABAH NAMAZI İMSAK VAKTİNİN GİRMESİYLE KILINIR MI?

Sabah namazının ne zaman ve ne zamana kadar kılınacağı yönünde pekçok araştırma yapılmaktadır. Günün en erken saatlerinde uyanarak farz olan ibadetini yerine getirmek isteyen kişiler imsak vakti girdikten sonra sabah namazının kılınıp kılınamayacağı yönünde araştırmalar yapmaktadır. Özellikle Ramazan ayında sahura kalkanların imsak vaktinin girmesiyle sabah namazını kılmadan önce bu soru akıllarına takılır.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan sıkça sorulan sorular köşesinde bu soruya değinilmiştir. Buna göre sabah namazı vakti;

Tan yerinin ağarması anlamına gelen ikinci fecrin doğmasından başlar ve güneşin doğmasına kadar sürer. İmsak vakti, bir diğer anlamıyla oruç yasağının başlama vakti, fecr-i sâdıkın oluşması, yani tan yerinin ağarması olarak nitelendirilir. Kur'an-ı Kerim'de, "Artık (Ramazan gecelerinde) eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için takdir ettiklerini isteyin. Şafağın beyaz ipliği (aydınlığı), siyah ipliğinden (karanlığından) ayırt edilinceye kadar yiyin, için, sonra akşama kadar orucu tamamlayın." (Bakara, 2/187) buyrulmaktadır.

İmsak vaktinin gelmesi ile birlikte sabah namazı vaktinin girdiğine göre bu vakitte sabah namazı kılınabilir. Aynı zaman da konuyla ilgili bazı rivayetlere dayanan Hanefiler, biraz geciktirilerek (isfar vaktinde) kılınmasını daha uygun (müstehab) bulmuşlardır (İbnü'l-Hümâm, Feth, I, 227; İbn Kudâme, el-Muğnî, II, 29-30; Zeylaî, Tebyîn, I, 82) Nitekim Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (S.A.S= bunu tavsiye etmiştir (Tirmizî, Salât, 5).

Bir başka hadiste ile şu ifadeler yer almıştır;

Sabah namazının vakti, güneşin doğmasına kadar devam eder. Zira Cebrail'in Hz. Peygambere (s.a.s.) imamlık ettiğine ilişkin hadise göre Cebrail sabah namazını birinci günde tan yeri ağardığında, ikinci günde de ortalık aydınlanıp güneş doğmasına yakın bir vakitte kıldırmış ve "Bu iki vaktin arası, senin ve senin ümmetin için sabah namazının vaktidir." (Tirmizî, Salât, 1; Nesâî, Mevâkit, 5,9; Muvatta, Vükût, 3) demiştir.

SABAH NAMAZININ FAZİLETLERİ

Namaz, sözlükte "dua etmek, ibadet etmek, bağışlanma dilemek, yalvarmak" anlamına gelir. İslam'ın temel şartlarından birisidir. İslam âlemi için farz olarak buyurulmuştur. Sabah, öğle, ikindi, akşam ve yatsı olmak üzere günlük kılınan beş vakit namaz mevcuttur. Bu vakit namazları arasında günün en erken saatte kılınan namazı sabah namazıdır. Çok erken saatlerde olması nedeniyle diğer vakitlere göre daha da zahmetlidir. Sabah namazı her ne kadar zahmetli olsa da fazileti de bir o kadar fazladır. Hadis kaynaklarında sabah namazını kılmanın faziletleri ile ilgili birçok bilgi yer almaktadır.

İşte o hadislerden bazıları:

"Her kim sabah namazını kılarsa o kimse Allah'ın koruması altındadır." (Müslim, Mesacid, 262.)

"Sizi atlılar kovalayacak bile olsa sabah namazının iki rekât sünnetini terk etmeyin.",

"O, dünyanın tamamından hayırlıdır." buyrulmuştur. (Kütüb-i Sitte, 8/424)

Peygamber Efendimiz sabah namazının sünnetine diğer sünnetlerden daha çok önem vermiş ve bunun terkedilmemesini istemiştir: Düşman süvarisi kovalasa bile sabah namazının iki rekât sünnetini terketmeyin." (Sünen-i Ebû Davud)

Resulullah Efendimiz (Sav) şöyle bildirmiştir;

"Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, bütün gece namaz kılmış gibidir." (Müslim)

Hz. Peygamber'in (s.a.s) belirttiğine göre en faziletli namazlardan biri olmaktadır;

"Allah'ın indinde en faziletli namaz cuma gününün cemaatle kılınan sabah namazıdır." (Ebu Nuaym El-Hilye)